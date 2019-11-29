المغازي: قرارات محافظ البنك المركزي أنقذت الاقتصاد في وقت تعويم العملة

رحب الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس النواب السابق بقرار رئيس الجمهورية بفترة ولاية ثانية مدتها اربع سنوات لمحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر.



وأشاد المغازى فى بيان صحفى له بقرارات طارق عامر التى أنقذت الاقتصاد المصري فى الفترات الصعبة التى مرت بها منطقة الشرق الأوسط رغم كل التخوفات وقت تعويم العمله.



وأشار أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس النواب السابق إلى ان الاشادات للمؤسسات النقدية الدولية بسياسات البنك المركزي المصري هى محل فخر لنا جميعا وتجعلنا نتفائل بمزيد من الإصلاحات النقدية التى تساهم فى دفع الاقتصاد المصري وتقدمه فى الفترة القادمة.



وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على كتاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالتجديد لطارق حسن عامر، لشغل منصب محافظ البنك المركزي، لمدة 4 سنوات، وذلك بالأغلبية.



جاء ذلك فى الجلسة العامة، أمس الخميس، حيث يقضي الدستور في المادتين 215، 216 بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزي، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.