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محافظات

ابعدوا عن الإجراءات الروتينية .. محافظ الغربية الجديد يوجه تعليماته لمديري المديريات

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:33 م
..محافظ الغربية الجديد
..محافظ الغربية الجديد يوجه تعليماته لمديري المديريات
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احمد علي
عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعا موسعا مع مديري المديريات على مستوى المحافظة لمراجعة مخططات العمل خلال الفترة القادمة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.

في بداية اللقاء؛ أكد محافظ الغربية على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والعمل على إنجاز كافة مصالح المواطنين في أسرع وقت والبعد عن الإجراءات الروتينية المعقدة التي تؤخر إنهاء الأعمال ، مكلفًا جميع مديري المديريات بإعداد تقرير عن إمكانيات كل مديرية والمشاكل التي تواجهها ومقترحات حل المشاكل مع تحديد مخططات التطوير.

ووجه الجميع بالعمل على تحسين بيئة العمل والإهتمام بالتدريب المستمر لتنمية المهارات البشرية وتقديم خدمة جيدة للمواطنين مع مراعاة المعاملة الطيبة والحسنة لجميع متلقى الخدمات كل في نطاق مسئوليته مع الإلتزام الكامل بمدونة السلوك الوظيفي والابتعاد عن كل أشكال المجاملات التي تؤثر على التوزيع العادل للخدمات وتمثل صورة من صور الفساد.

وخلال الاجتماع؛ أكد محافظ الغربية على أهمية دور رجال الدين الإسلامي والمسيحي في ترسيخ مبادئ المعاملة الحسنة بين الجميع. مشيرًا إلى أهمية التواجد الميداني للجميع لرصد أي مشاكل أو معوقات للعمل على تقديم الحلول السريعة المنطقية لها.
ابعدوا عن الإجراءات الروتينية .. محافظ الغربية الجديد يوجه تعليماته لمديري المديريات
ابعدوا عن الإجراءات الروتينية .. محافظ الغربية الجديد يوجه تعليماته لمديري المديريات
ابعدوا عن الإجراءات الروتينية .. محافظ الغربية الجديد يوجه تعليماته لمديري المديريات
ابعدوا عن الإجراءات الروتينية .. محافظ الغربية الجديد يوجه تعليماته لمديري المديريات
ابعدوا عن الإجراءات الروتينية .. محافظ الغربية الجديد يوجه تعليماته لمديري المديريات
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