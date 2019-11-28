تحديث جديد لـ أصحاب Samsung Galaxy S10

طرحت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاق صناعة الهواتف الذكية فى العالم، تحديثًا جديدًا لأصحاب هواتف Galaxy S10 منذ قليل.



وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، قدمت سامسونج اخر تعديل على تحديث Android 10 الذى كانت قد طرحته منذ أيام، والبالغة مساحته 140 ميجابايت.



كانت قد طرحت العلامة الكورية الجنوبية النسخة التجريبة من التحديث بسعة 2 جيجابايت الأسبوع الماضى، مع واجهة تشغيل One UI 2.0 الخاصة بها، اذهب إلى الإعدادات ثم اختيار Software update menu والبدء فى التحديث.



يذكر أن Galaxy S10 يأتى بتصميم معدني بالكامل مع واجهتين من الزجاج، وشاشة كبيرة كاملة قياس 6.1 بوصة من نوع Dynamic AMOLED، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، مع طبقة حماية للشاشة ضد الخدوش و الصدمات Corning Gorilla Glass 5، بالإضافة لمقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.



ويحتوى على قارئ بصمة الإصبع، الذي يتواجد في جانب الهاتف مكان زر التشغيل، وميزة قارئ قزحية العين، كما يحتوي على دعم LTE من نوع 1 جيجابت، ويعمل بأحدث نظام تشغيل أندرويد "Android 9 Pie".



وزودت سامسونج Galaxy S10 الهاتف بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 855 من كوالكوم، وExynos 9820 حسب مناطق بيع الهاتف، مع ذاكرة وصول عشوائية 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية 128 و 512 جيجابايت، ويمكن إضافة ذاكرة خارجية حتى 512 جيجابايت.



ويحتوي Galaxy S10 على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 و16 ميجابيكسل Dual Pixel مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل متواجدة أسفل الشاشة لتوفير أقصى استفادة ممكنة من الرؤية، بالإضافة لميزة تصوير الفيديو بدقة 4k لأول مرة فى كاميرا أمامية.



ويأتي الهاتف مع بطارية بسعة 3400 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة Fast battery charging مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ 3.5 مليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستريو، ومساعد سامسونج الشهير Bixby 2.0، بالإضافة لميزة ثنائي الشريحة.