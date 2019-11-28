طلب إحاطة عاجل لاستدعاء المحافظين الجدد أمام البرلمان لعرض رؤيتهم للتطوير

قدم النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بطلب إحاطة عاجل من أجل استدعاء المحافظين الجدد ووزير التنمية المحلية من أجل عرض برامجهم لتطوير محافظاتهم.



وأضاف النائب فى بيان صحفى له أنه استنادًا إلى المادة " 134 " من الدستور والمادة " 198 "من اللائحة الداخلية يطالب بتوجيه طلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية حول أهمية التعرف علي برامج ورؤي المحافظين من أجل النهوض وحل المشاكل والرؤية المستقبلية من أجل التنمية لكل محافظة على حدا.



كما أوضح أن عرض رؤية المحافظين الجدد يأتي على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خصوصًا بعد صدور حركة المحافظين الأخيرة.



وطالب بضرورة أن تصل رؤي المحافظين إلى لجنة الإدارة المحلية وللتعرف على تلك الخطط والبرامج ومدى تطابقها للواقع وبرامج متابعتها وطالب النائب بتحويل طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية.



وينشر "صدى البلد" القائمة الكاملة لـ حركة المحافظين والنواب الجدد والتي جاءت على النحو التالي.



محافظ القليوبية الجديد

اختيار عبدالحميد عبد العزيز محافظا لـ القليوبية.



محافظ كفر الشيخ الجديد

بينما وقع الاختيار على جمال نور الدين محافظا لـ كفر الشيخ



محافظ أسيوط الجديد

اختيار عصام سعد ابراهيم محافظا جديدا لـ أسيوط



محافظ الفيوم الجديد

اختيار احمد عبد الله الانصارى محافظ لـ الفيوم



محافظ الغربية الجديد

اختيار على طارق رحمى محافظا جديدا لـ الغربية



محافظ سوهاج الجديد

تعيين طارق الفقى محافظا جديدا لـ سوهاج



محافظ الإسكندرية الجديد

اختيار محمد الشريف محافظا جديدا لـ الاسكندرية



محافظ مطروح الجديد

تعيين خالد شعيب محافظا جديدا لـ مطروح



محافظ قنا الجديد

اختيار على اشرف الدرديرى ليصبح محافظة جديدا لـ قنا



محافظ الإسماعيلية الجديد

تعيين شريف فهمى بشارة محافظا لـ الاسماعيلية



محافظ أسوان الجديد

تعيين أشرف عطية عبد البارى محافظا جديدا لـ أسوان



محافظ البحر الأحمر الجديد

تعيين عمرو حنفى محافظا لـ البحر الأحمر



محافظ المنوفية الجديد

تعيين ابراهيم الشهاوى محافظا جديدا لـ المنوفية



محافظ بني سويف الجديد

تعيين محمد هانى جمال الدين محافظا جديدا لـ بنى سويف.



محافظ المنيا الجديد

تعيين اسامة القاضى محافظا لـ المنيا



محافظ الدقهلية الجديد

تعيين أيمن مختار محافظا جديدا لـ الدقهلية.





قائمة نواب المحافظين الجديد

محمد محمود ابراهيم نائبا لـ محافظ المنيا

حسام فوزى نائبا لـ محافظ القاهرة المنطقة الشمالية

احمد النبوى عطا نائبا لـ محافظ الغربية

سمير محمد حماد نائبا لـ محافظ القليوبية

جاكلين عازر نائبا لـ محافظ الاسكندرية

حازم عمر نائبا لـ محافظ قنا

غادة يحيى نائبا لـ محافظ اسوان

احمد محمود عبد العاطى نائبا لـ محافظ الشرقية

ايناس سمير نائبا لـ محافظ جنوب سيناء

عمرو عثمان نائبا لـ محافظ بورسعيد

لبنى عبد العزيز نائبا لـ محافظ الشرقية

عمرو مجدى البشبيشى نائبا لـ محافظ كفر الشيخ

بلال السعيد نائبا لـ محافظ بنى سويف

جيهان عبد المنعم نائبا لـ محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

ابراهيم ناجى الشهابى نائبا لـ محافظ الجيزة

هيثم فتحى الشيخ نائبا لـ محافظ الدقهلية

احمد ناجى عدلى نائبا لـ محافظ سوهاج

هند محمد احمد نائبا لـ محافظ الجيزة

اسلام محمد ابراهيم نائبا لـ محافظ دمياط

محمد ابراهيم لطفى نائبا لـ محافظ منوفية

دينا الدسوقى نائبا لـ محافظ مطروح

احمد شعبان نائبا لـ محافظ اسوان

محمد عماد عبد القادر نائبا لـ محافظ الفيوم