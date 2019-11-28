العامة للعلوم الصحية: أهم القرارات العاجلة بشأن أزمات جامعة بني سويف مع أعضائها

عقد مجلس إدارة النقابة العامة للعلوم الصحية، اجتماعا طارئا اليوم الخميس، لمناقشة أزمة جديدة افتعلتها جامعة بني سويف، تتعلق بتخصص الدبلومة التي يدرسها ما يقرب من 562 فردا من حملة المؤهلات العليا من خريجي العلوم الصحية، من إجمالي 690 دارس مسجل بدبلومة "الكيمياء الحيوية الطبية"، بكلية الدراسات العليا المتقدمة، من كليات العلوم، والزراعة، والصيدلة، والعلوم الطبية، والتي تؤهل الخريجين بعدها لدراسة الماجستير والدكتوراه في ذات التخصص.



وذلك على خلفية تأجيل الكلية لامتحانات "الميد تيرم" والتي كان مقررا لها السبت 23 والثلاثاء 26 نوفمبر الجاري، وتواتر أنباء حول تغيير اسم الدبلومة المذكورة، مما تسبب في التجمهر ووقوف حشود كبيرة من الدارسين من كافة المحافظات المصرية، أمام مقرر رئيس الجامعة د. منصور حسن، مما اضطره لمقابلتهم ومناقشة المشكلة بحضور عميد الكلية.



وقال إبراهيم نجاتي، عضو مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية، أن النقابة تدعم ابنائها بكل قوة، وجاري تحدد آليات للتصعيد في حالة استمرار الجامعة في طريقها التعسفي والغير مبرر، وسيشمل التصعيد مخاطبة وطلب لقاءات عاجلة مع المسئولين بالدولة وعلى أعلى المستويات.



وقد يصل الأمر في النهاية إلى الاعتصام داخل الجامعة لـ 562 دارسا، أو الإضراب عن العمل، وهو ما لا ترغب النقابة في اللجوء إليه، آملين ألا تقف الجامعة أو المجلس الأعلى للجامعات عقبة في طريق الدارسين من خريجي العلوم الصحية، لاستكمال دراساتهم العليا نحو الماجستير والدكتوراه بعد ذلك، والارتقاء بمستوياتهم التعليمية والعلمية، مما ينعكس في النهاية على تطوير الآداء داخل المنظومة الصحية في مصر، وبالتالي الارتقاء بجودة الخدمة الصحية في كافة الجهات الحكومية والخاصة.



وأكد عبدالرحمن عبدالله، عضو مجلس نقابة العلوم الصحية، على أن كافة المستندات القانونية من تقديم أوراق القبول بالكلية والمناهج وغيرها في صالح الدارسين، والنقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات تدمير مستقبل أعضاءها، أو إجهاض جهود التطوير داخل المهنة التي تحمل على عاتقها مسئولية ودقة فنيات تشخيص كافة الأمراض التي يعاني منها البشر، والتشديد على الغذاء الآمن في الأسواق، وغيرها من التخصصات التي يعمل بها خريجي العلوم الصحية، والمحددة بالقانون واللوائح.



وكانت كلية الدراسات العليا قد فتحت أبوابها في بداية العام الدراسي الحالي، لخريجي العلوم الصحية، وتحديدا يوم 7 أكتوبر 2019، لتلقي أوراق أول دفعة من خريجي بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية، وهي الكلية الفريدة من نوعها في مصر، وتهدف بالأساس إلى الارتقاء بالمستوى العلمي للخريجين، وعلى إثر ذلك تقدم خريجي بكالوريوس تكنولوجى المختبرات الطبية، للدراسة في دبلومة الكيمياء الحيوية الطبية، وهو المؤهل العالي المعادل من المجلس الأعلى للجامعات، في جلسته تحت رقم 686 لعام 2019، وطبقا للقانون رقم 49 لعام 1972، بشأن تنظيم الجامعات، والذى يعطى الحق للمؤهلات العليا للتقدم للدراسات العليا والحصول عليها.



وجاء ذلك تطبيقا لسياسات الدولة فى الارتقاء بمنظومتى التعليم العالى والصحة فى مصر، وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في استراتيجية بناء المواطن المصري.



كما أعلنت كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة وقتها، ترحيبها بالطلاب الجدد مؤكدة على أنها كلية بينية تجمع بين كافة التخصصات من خلال برامجها المختلفة، في الدبلوم والماجستير والدكتوراه، في عدد من المجالات ومنها الكيمياء الحيوية الطبية، وكلها حاصلة على موافقات المجلس الأعلى للجامعات.



وأكدت الكلية على أن هذه الشهادات تمنح الحاصلين عليها ميزات وظيفية جديدة، بل وتغير من مجال عملهم، كما يؤهل برنامج دبلوم الكيمياء الحيوية الطبية، للوقوف على أعلى مهارات معامل التحاليل.

