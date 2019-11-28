ماستر كارد تشارك في PAFIX .. وتطرح حزمة من الخدمات الرقمية





وتأتي مشاركة ماستر كارد بناءً على حرص الشركة على عرض أحدث حلولها الرقمية والتي سيتم تقديمها للسوق المصري لتحقيق رؤية مصر الرقمية 2030، ولذلك حرصت ماستركارد على المشاركة في هذا العام لعرض كل ما هو جديد لديها والتعرف على رؤى الخبراء والمتخصصين في مجال التكنولوجيا والابتكار، خاصة أنها تسعى دائمًا لتقديم كل ما هو جديد ومتطور.



ومن المقرر أن يشارك في المعرض كل من مجدي حسن، مدير عام شركة ماستركارد في مصر وباكستان، ومحمد عاصم، مدير شركة ماستركارد في مصر. وتعرض شركة ماستركارد خلال معرض ومؤتمر Cairo ICT في دورته الـ 23 عددا من الخدمات المتطورة التي تقدمها الشركة، ومنها حلول المدن الذكية، حيث تقدم ماستركارد تجربتها في تطوير المدن الذكية، من خلال جلب خبراتها في 100 دولة حول العالم وذلك بحلول مختلفة ومتطورة للحكومة المصرية، لاستخدام هذه التكنولوجيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ولدي الشركة تصور كامل لهذا الامر تم عرضه على المختصين بالحكومة، ويتناول التصور ميكنة متكاملة لمجالات النقل والمواصلات والمدفوعات وكافة المعاملات والخدمات اليومية.



كما تعرض الشركة الخدمات الرقمية التي تقدمها بالتعاون مع الحكومة المصرية، وذلك من خلال الشراكة التي عقدتها مع أى فاينانس لميكنة المدفوعات الحكومية على مستوى الجمهورية، لدعم التحول للمجتمع الرقمي في مصر، بما يحقق أهداف الشمول المالي، ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية ورفع كفاءه التحصيل الحكومي من خلال استخدام تقنيات الدفع الحديث مثل Card on File و Mobile on File والتي من شأنها التسهيل على المواطن إمكانية دفع المستحقات الحكومية بطريقه آمنة ومشفرة يتم من خلالها خصم المدفوعات المتكررة بصورة تلقائية بعد الحصول على موافقة العميل من خلال تطبيق الهاتف المحمول.



وتستعرض ماستركارد أيضًا في جناحها بالمعرض الخدمات الرقمية التي تقدمها لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج السوق الافتراضي الذي قدمته ماستركارد بنجاح في نيروبي بكينيا، والذي يتيح الخدمات المالية الإلكترونية لصغار التجار في تعاملاتهم مع الموردين، وذلك من خلال نظام رقمي يمكن هؤلاء التجار من طلب المنتجات من تجار الجملة وسداد قيمتها بصورة رقمية وإتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال للحصول على التمويل اللازم من البنوك لتغطية رأس المال اليومي، وتعتزم ماستركارد التوسع في ربط كل ما هو جديد في السوق المصري بهذه المنظومة، مثل تكنولوجيا الكيو ار كود والبطاقات اللاتلامسية.



وقدمت ماستركارد مبادرة متخصصة للمزارعين ضمن جهودها في دعم التحول الرقمي بمصر. وتساهم الخدمة في تسهيل بيع المحاصيل الزراعية وتحصيل قيمتها بصورة رقمية.



يذكر أن ماستركارد تعتبر السوق المصرية من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط لتطبيق الحلول الرقمية في ظل منظومة ومثال رائع للتعاون المثمر بين القطاع الخاص والقطاع العام، بدليل أنها كانت اول من أدخل تكنولوجيا الدفع عبر الهواتف المحمولة والتي حققت تطورا ملحوظًا بالسوق، وساهمت في زيادة أعداد المستخدمين ليصل إلى أكثر من 11 مليون عميل. وتستثمر ماستركارد بصفة مستمرة في تطوير تقنيات الدفع الإلكتروني وتعد أسرع شبكة لمعالجة معاملات الدفع، فضلا عن ابتكار حلول ومنتجات دفع تكنولوجية متطورة على مستوى العالم.



وتقوم الشركة بتقديم الدعم والاستشارات للحكومة المصرية بشكل مستمر، حيث وقعت مؤخرًا شراكة مع شركة أي فاينانس لميكنة المدفوعات الحكومية بكافة محافظات مصر، ويأتي ذلك ضمن شراكة استراتيجية لماستركارد مع الحكومة المصرية للتحرك نحو الاقتصاد الرقمي، بما يحقق أهداف الشمول المالي، ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية، وستساهم هذه الاتفاقية في توفير الحلول الرقمية الأكثر مرونة لتسوية المدفوعات وتحسين الخدمات العامة للمواطنين وتخفيف الضغوط عنهم بما يسهم في رفع مستوى معيشة المستهلكين.

أعلنت شركة ماستر كارد عن مشاركتها للمرة الأولى في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2019 من خلال جناحها المتميز في معرض PAFIX الذي يعقد بالتوازي مع Cairo ICT خلال الفترة من 1-4 ديسمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.