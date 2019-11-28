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رياضة

نتائج وترتيب القاهرة بالقسم الثاني .. سيراميكا كليوباترا في الصدارة.. وتعثر جديد للترسانة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:51 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
انتهت منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة ، والتى شهدت نتائج مثيرة حيث تعادل القناة امام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما وخسر الترسانة بثلاثية أمام الداخلية .

وجاءت النتائج كالتالي :

الزرقا 0-0 بتروجيت
النجوم 0-1 النصر
كوكاكولا 0-0 جمهورية شبين
منتخب السويس 0-0 المريخ
القناة 1-1 سيراميكا كليوباترا
الترسانة 0-3 الداخلية

ليكون الترتيب كالتالي :

1- سيراميكا كليوباترا : 13 نقطة
2- منتخب السويس 10 نقاط
3- القناة : 9
4- النجوم 8
5- جمهورية شبين 8 نقاط
6- الداخلية : 7 نقاط
7- النصر :7 نقاط
8- كوكاكولا : 6
9- بتروجيت : 5 نقاط
10- المريخ : 3
11- الترسانة : 2
12- الزرقا : 2
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