نتائج وترتيب القاهرة بالقسم الثاني .. سيراميكا كليوباترا في الصدارة.. وتعثر جديد للترسانة

انتهت منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة ، والتى شهدت نتائج مثيرة حيث تعادل القناة امام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما وخسر الترسانة بثلاثية أمام الداخلية .
وجاءت النتائج كالتالي :
الزرقا 0-0 بتروجيت
النجوم 0-1 النصر
كوكاكولا 0-0 جمهورية شبين
منتخب السويس 0-0 المريخ
القناة 1-1 سيراميكا كليوباترا
الترسانة 0-3 الداخلية
ليكون الترتيب كالتالي :
1- سيراميكا كليوباترا : 13 نقطة
2- منتخب السويس 10 نقاط
3- القناة : 9
4- النجوم 8
5- جمهورية شبين 8 نقاط
6- الداخلية : 7 نقاط
7- النصر :7 نقاط
8- كوكاكولا : 6
9- بتروجيت : 5 نقاط
10- المريخ : 3
11- الترسانة : 2
12- الزرقا : 2
وجاءت النتائج كالتالي :
الزرقا 0-0 بتروجيت
النجوم 0-1 النصر
كوكاكولا 0-0 جمهورية شبين
منتخب السويس 0-0 المريخ
القناة 1-1 سيراميكا كليوباترا
الترسانة 0-3 الداخلية
ليكون الترتيب كالتالي :
1- سيراميكا كليوباترا : 13 نقطة
2- منتخب السويس 10 نقاط
3- القناة : 9
4- النجوم 8
5- جمهورية شبين 8 نقاط
6- الداخلية : 7 نقاط
7- النصر :7 نقاط
8- كوكاكولا : 6
9- بتروجيت : 5 نقاط
10- المريخ : 3
11- الترسانة : 2
12- الزرقا : 2