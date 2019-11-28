نتائج وترتيب القاهرة بالقسم الثاني .. سيراميكا كليوباترا في الصدارة.. وتعثر جديد للترسانة

انتهت منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة ، والتى شهدت نتائج مثيرة حيث تعادل القناة امام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما وخسر الترسانة بثلاثية أمام الداخلية .



وجاءت النتائج كالتالي :



الزرقا 0-0 بتروجيت

النجوم 0-1 النصر

كوكاكولا 0-0 جمهورية شبين

منتخب السويس 0-0 المريخ

القناة 1-1 سيراميكا كليوباترا

الترسانة 0-3 الداخلية



ليكون الترتيب كالتالي :



1- سيراميكا كليوباترا : 13 نقطة

2- منتخب السويس 10 نقاط

3- القناة : 9

4- النجوم 8

5- جمهورية شبين 8 نقاط

6- الداخلية : 7 نقاط

7- النصر :7 نقاط

8- كوكاكولا : 6

9- بتروجيت : 5 نقاط

10- المريخ : 3

11- الترسانة : 2

12- الزرقا : 2