أغرب رد فعل لأم بعد القبض عليها بتهمة إساءة معاملة طفلتها.. شاهد

قامت السلطات في ولاية "نورث كارولينا" الأمريكية بإلقاء القبض على سيدة في السادسة والعشرين من عمرها في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حيث تواجه اتهامًا بإساءة معاملة وإيذاء طفلتها، البالغة من العمر 7 أعوام، والتي نُقلت إلى المستشفى إثر إصابتها برضوض وكدمات.



وأثار رد فعل الأم "ثاو نجوين" عقب إلقاء القبض عليها من منزلها في مدينة "هاي بوينت" موجة من الاستياء، حيث ظهرت أثناء التقاط صورة لها قبيل احتجازها والابتسامة العريضة تغطي وجهها، وكأن شيئًا لم يحدث أو كأنها في عطلة.



وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية حول الواقعة، بأن الشرطة اكتشفت أن الطفلة مصابة بكدمات شديدة في الجانب الأيسر من وجهها؛ وبعد نقلها إلى المستشفى، اكتشف الأطباء أنها تعاني من إصابات أخرى في ذراعيها وساقيها، كما تبين وجود آثار عض على رأسها.



وأشارت الصحيفة إلى أن أحد أفراد العائلة كان قد أبلغ الشرطة بشأن ما تعانيه الطفلة، التي لم يتم الكشف عن هويتها.



الجدير بالذكر أن الطفلة حاليًا في رعاية فرد آخر من أفراد عائلتها، في حين أن والدتها قيد الاحتجاز، وقد حُددت كفالة لإطلاق سراحها قدرها 75 ألف دولار، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل.