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فن

بعد عرضه بـ مهرجان القاهرة السينمائي.. طرح فيلم الأيرلندي عبر نتفلكس

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:17 م
أحمد البهى
طرحت الشركة المنتجة لفيلم الأيرلندى، العمل، عبر منصة نتفلكس العالمية ، وذلك بعد أيام من عرضه فى مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 41 .

فيلم الأيرلندي من بطولة روبرت دي نيرو، وآل باتشينو، وجو بيشي، ومن إخراج مارتن سكورسيزي، الحاصل على جائزة أوسكار.

وتدور أحداث فيلم الأيرلندي، حول زعيم المافيا فرانك شيران، المعروف بلقب الأيرلندى، والذى تحول من أحد أبطال الحرب العالمية الثانية في أثناء خدمته بإيطاليا، إلى قاتل مأجور محترف، مثلما يظهر خلال الأحداث التي تبرز هذا التغير فى شخصيته أثناء التحقيق معه فى اختفاء زعيم نقابة العمال الأمريكى جيمى هوفا.

وبلغت ميزانية فيلم الأيرلندي 125 مليون دولار أمريكي.

وجرى عرض فيلم الأيرلندي قبل ذلك، ضمن فعاليات الدورة الـ57 من مهرجان نيويورك السينمائى، ثم نجحت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى فى الحصول على حق عرضه فى مصر، قبل طرحه على المنصة الإلكترونية.

وحظى فيلم الأيرلندي فى العرض الخاص بالجمهور، بإقبال جماهيرى كبير، حيث نفدت التذاكر الخاصة به بعد ساعة واحدة فقط من طرحها.
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