انتقام أم إهمال | حقيقة الاعتداء على طالب المدرسة الفكرية بأسيوط.. اتهامات متبادلة بين الام والتعليم .. القصة الكاملة

شهدت واقعة اصابة طالب بحروق في مدرسة التربية الفكرية تضاربًا في الروايات حول اسباب حدوث الواقعة، حيث اتهمت والدة الطالب ادارة المدرسة بالتسبب في اصابته بحروق انتقاما منها بعد ان قامت بتصوير مقاطع فيديو حول الاهمال بالمدرسة، بينما بررت المدرسة الواقعة بقيام احد زملاء الطالب بسكب الشاي على وجهه مما ادى الى اصابته بحروق.



وقالت رضا محمد طه والدة الطالب" محمود محمد عبدالمالك " المعاق ذهنيا بالصف السادس الابتدائي بمدرسة التربية الفكرية بأسيوط في تصريحات لـ " صدى البلد " انني قمت بتصوير فيديوهات داخل المدرسة للاهمال وانتشار القمامة وعدم الاهتمام بالطلاب مما اثار غضب ادارة المدرسة وقاموا بحرق وجه ابني بـ" كبشه " ساخنه في وجهه انتقاما مني.



وتابعت : قمت بعمل مذكرة رسمية ضد مدرسة التربية الفكرية الخاصة واتهمت المدرسة بالتسبب في حدوث اصابات ابني بحرق من الناحية اليمني واسفل اذنه واصابة بمقدمة الراس من الامام واتهمتهم بالاهمال الذي الحق الاصابات بابني.



واوضحت والدة الطفل المعاق ان المدرسة داخلية للحالات الخاصة ومبيت للطلاب وانها تقوم بتسليم نجلها يوم السبت من كل اسبوع وتستلمه الخميس نهاية كل اسبوع ،وعقب وجود الاصابات توجهت لمستشفي المبرة لتوقيع الكشف الطبي عليه ، قمت بعمل بلاغ في النيابة العامة ضد ادارة المدرسة بالتسبب في اصابة ابني بحروق وتم تحويله للطب الشرعي الذي افاد ان ابني يعاني من حروق نارية من الدرجة الاولي ،وحكما علي شكل الحروق وابعادها وكون احدها يتخذ شكلا محددا وابعادا محددة، فان الطب الشرعي يري جواز حدوثها من مثل "كبشة" ولا يجوز حدوثها من سكب الشاي.



وقالت والدة الطفل: تلقيت اتصالات لتهديدي بالتنازل عن المحضر وقام مجهولون بمحاولة اشعال النيران في شقتي بمساكن درنكه بمركز أسيوط واختطاف نجلي محمود ولكن اسرعت بابلاغ الشرطة وحضروا واخذت ابنائي وسافرت الى القاهرة خوفا من الانتقام منه.



بينما قررت مديرية التربية مجازاة معلمين بالخصم من راتبهما بسبب الاهمال الذي ادى الى اصابة بحروق نتيجة قيام احد زملاء الطالب المصاب بسكب الشاي على وجهه مما ادى الى اصابته بحروق.



واكدت مذكرة الشئون القانونية بالمديرية انه في يوم 26 اكتوبر الماضي خلال اليوم الدراسي اصيب الطالب محمد عبدالمالك مهني طالب بالصف السادس الابتدائي بمدرسة التربية الفكرية بحروق في الوجه وكشفت مذكرة الشئون القانونية ان الحرق نتيجة قيام احد زملائه بسكب بعض الشاي الساخن على وجهه وذلك خلال حصة النشاط المسائي بالمدرسة.



وفور وقوع الواقعة قررت مديرية التربية والتعليم احالة " محمد . ك .ع " اخصائي اول " أ " بالمدرسة ، و " محمود . ف . ا " معلم والمشرف على الفترة المسائية للتحقيق بتهمة تقصيرهما في عملهما بانهما لم يحكما السيطرة على الطلاب خلال حصة النشاط مما ترتب عليه وقوع الحادث.



وعليه قررت الشئون القانونية مجازاة الاول بخصم 5 ايام من راتبه وخصم 3 ايام من راتب الثاني واخطار ادارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة بالقرار.



كان عدد من رواد فيسبوك نشروا صورا لطفل معاق وتظهر عليه علامات حرق بوجهه داخل مدرسة الفكرية الخاصة بأسيوط، مطالبين بتحقيق عاجل ومحاسبة المتسبب في الحرق.