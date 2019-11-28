باحث: تعاطف تركيا مع مقاتلي داعش بمثابة ضغط علي الأتحاد الأوروبي

قال بشير عبد الفتاح" الباحث في الشأن التركي"، إن تعاطف الجانب التركي مع ملف المهاجرين ومقاتلي داعش، بمثابة ضغط وأبتزاز علي الأتحاد الاوروبي ، الذي أدآن بشكل صريح هجوم تركيا علي الشمال السوري ضد الاكراد، مضيفا أن هناك عقوبات من الأتحاد الاوروبي علي تركيا بوقف تصدير السلاح، وبذلك ارادت "تركيا" فرض الضغط علي بمسانده الرئيس التركي " رجب طيب اروغان".



وأضاف بشير عبد الفتاح خلال مكالمة هاتفية عبر فضائية "اextra news"،أن الموقف التركي كان صادما لـ" اردوغان"، فهو لم يكن يتوقع أن الاوربيون أنهم سيذهبون بفرض العقوبة لهذا الحد الذي وصل إلي خفض الموازنة المالية، وهذا يستند الي القانون الدولي الذي ينص علي تسليم من يحمل جنسيات أوروبية ،ولايجوز اسقاط أي جنسية عن أحد مهما كان جريمته.



واشار " بشير عبد الفتاح، إلى أن " الولايات المتحدة" وروسيا يرفضون رفض تام العدوان التركي علي شمال سوريا، وذلك علي الرغم من الضوء الاخضر الذي منحه "ترامب " في البدايه للجانب التركي، ولكن تحول الموقف لرفض تام من "الولايات المتحده" و"روسيا".



واوضح أن الدول الاوروبية تأبي تمويل المنطقة الأمنة التي تتكلف مايتراوح بين 400 مليون دولار إلي 600 مليون دولار،مما يمثل عبئا علي "تركيا" واستحالة استمرار العدوان علي شمال سوريا.



واكد "بشير عبد الفتاح" ان تركيا " تقوم بعمليه "تتريك جغرافي" كما وصفة بشمال سوريا، حيث انه يقيم المدارس التركية ويسك العملات التركية وكأنه امتداد لما قاله"العثمانية الجديده" ،وهو يراهن علي وجود اقلية تركمانية يقوم بحمايتها في سوريا



وتابع "بشير عبد الفتاح" ان تركيا " تقوم بعملية "تتريك جغرافي" كما وصفة بشمال سوريا، حيث انه يقيم المدارس التركيه ويسك العملات التركيةوكأنه امتداد لما قاله"العثمانية الجديده" ،وهو يراهن علي وجود اقلية تركمانيه يقوم بحمايتها في سوريا.



واكمل ان هناك واعي دولي كبير للمخطط التركي وبالتحديد الجانب السوري، لافتا إلي أن"الولايات المتحده" لن تترك قوات سورية الديمقراطية، وهذا يمثل صفعة "لاردوغان"، مشيرآ إلي أن هذا الإجراء من شأنه ان تشعر "تركيا" بتراجع اسهمها لدي"الولايات المتحدة الامريكية".

