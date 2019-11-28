جولات مكوكية لمرشحي نادي القضاة للتعريف ببرامجهم الانتخابية

لا صوت يعلو بين القضاة عن انتخابات ناديهم، المقرر إجراؤها 20 ديسمبر المقبل، فالجميع يترقب مَن سيجلس على كرسي رئاسة النادي، من بين 74 مرشحًا في الانتخابات سيكون هناك 17 قاضيًا فقط سيمثلون جموع القضاة، رئيس و16 عضوًا في مجلس الإدارة، بعدما أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار المحمدي قنصوة أن إجمالي عدد المرشحين بلغ 74 مرشحًا، بعد تقدم 7 قضاة بطلبات تنازل.



وكثف المرشحون على رئاسة النادي وقوائمهم الانتخابية جولاتهم المكوكية، على أندية القضاة بجميع محافظات مصر، لعرض البرنامج الخاص بالقائمة.



قائمة عبد المحسن

وتبني المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادي المنتهية ولايته، وأعضاء قائمته رؤية طموحة لنادي القضاة تركز على دعم سيادة القانون وحماية الحريات العامة بجميع الوسائل والأطر القانونية ومن خلال التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة والسعي نحو كسب ثقة الشعب في السلطة القضائية باعتبارها أهم الغايات التي يسعى نادي القضاة لتحقيقها.



وكذلك العمل على إعادة الهيبة للقضاة، من خلال استمرار لجنة الدعم والمساندة لمنع التعدى على القضاء ورجاله قبل حدوثه قدر الإمكان وتعقب من سيقوم بذلك حتى ينال الجزاء القانونى المناسب، والتواصل المستمر مع القضاة فى حالات الطوارئ لمساندتهم، ووضع آليات أكثر انضباطًا للتواصل تحفظ للقضاة كرامتهم وهيبتهم.



وكذلك السير فى الإجراءات والتنسيق المشترك والفعال مع كل الجهات المعنية للعمل على عدم تداول أى أخبار تمس السلطة القضائية وحظر نشرها إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى، وعدم اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع أى من القضاة أو أعضاء النيابة العامة إلا بحضور أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد القضاة معه بالتحقيق، واعتبار الشكاوى المقدمة ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة التى يقرر التفتيش القضائى حفظها لعدم الصحة عديمة الأثر وحفظها خارج الملف وعدم التعويل عليها لاحقًا فى أى مرحلة من مراحل مسيرته الوظيفية، وإحالة الشكوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال الشاكى.



قائمة عبد الكريم

فيما أعلن المستشار يسري عبد الكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على مقعد رئيس النادي، وأعضاء قائمته، خلال جولاتهم الانتخابية، أن برنامجهم يرتكز على خدمة القضاة من خلال النهوض بالنادي، باعتباره مصدر فخر للقضاة على مر العصور السابقة، وحصنهم الذي يذود عن استقلالهم ويحفظ هيبتهم ويقف دائمًا بجانب الدولة، وبالتالي فإن تحقيق هذا الهدف لن يتحقق دون تطوير المنظومة التشريعية، كما يركز أيضًا على الخدمات في مجال الرعاية السكنية من خلال الاستفادة من التجارب السابقة، خاصة الإيجابي منها، ومعالجة السلبي.



قائمة الوسط

أكد المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وأعضاء قائمته خلال جولاتهم الانتخابية، أن برنامجهم يرتكز على رفع المستوى المادى للقضاة وتحسين وتسهيل الرعاية الصحية لهم، ورفع المستوى العلمى والمهنى للقضاة؛ ليتفوقوا علميًا ومهنيًا على نظرائهم الأجانب.



قائمة خادمي القضاة

واكد المستشار أحمد الشافعي، رئيس محكمة جنايات المنصورة، وأعضاء قائمته خلال جولاتهم الانتخابية، أن برنامجهم، يرتكز على استعادة هيبة القاضى من خلال وجود دور محاكم لائقة بصناع العدالة، وكذلك رفع هموم الحياة عن القاضى، حتى يتفرغ القضاة لرسالتهم ويعود نادى قضاة مصر منبرًا حرًا قويًا لكل جموع القضاة ليعلم العالم كله أن فى مصر قضاة عاهدوا الله وعاهدوا شعبهم العظيم على أن يقيموا العدل فى كل ربوع مصر.



وكذلك أعلنت القائمة العمل على تشكيل لجنة تشريعية تقوم بصياغة بعض تعديلات القوانين، ويكون لها إبداء ملاحظات مكتوبة بشأن أي قانون يتم نقاشه، وترفعها لمجلس النواب، وبالنسبة للمحور الاقتصادي والخدمي يتم تدشين مبادرة الاكتفاء الذاتي من خلال إقامة معارض فى كل المناسبات والأعياد وإحياء فكرة القرض الحسن.



المستشار طارق شلبي

وواصل المستشار شادي محمد شلبي، رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، المرشح على مقعد رئاسة مجلس إدارة نادي القضاة، جولاته الانتخابية، لعرض برنامجه الانتخابي، حيث قرر خوض السباق بمفرده دون قائمة.



وقال المستشار شادي محمد شلبي، أنه يخوض الانتخابات تحت شعار «القضاء سلطة وليس مؤسسة»، موضحًا أن السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاثة التي تقوم عليها الدولة، والمنصوص عليها في الدستور المصري، وهي السلطات: القضائية، والتشريعية، والتنفيذية، ويقوم البرنامج الانتخابي على التأكيد وتدعيم هيبة السلطة القضائية، والقضاة، وتوفير الدعم المادي في المجالات الصحية، والرعاية الصحية، والاجتماعية لهم ولأسرهم أسوةً بباقي السلطات الأخرى في الدولة والعمل على حل مشاكل جموع شباب القضاة.



وتابع أن أبرز مشاكل جموع القضاة هي: المشاكل السكنية عن طريق إقامة مشاريع إسكانية لشباب القضاة بسعر التكلفة، وبأقساط شهرية منخفضة، وأكبر عدد من سنوات التقسيط لتصل لحوالي 10 سنوات، وحل مشكلة المشاريع الإسكانية القائمة حاليًا والخاصة بالتأخير في موعد تسليمها، والعمل على زيادة الموارد المالية لنادي القضاة عن طريق إقامة مشاريع استثمارية تدر دخلًا كبيرًا للنادي، بالإضافة إلى العمل على إنشاء نظام تأمين صحي للقضاة يسمح لهم بالعلاج في خارج البلاد، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب العلمي وتنمية مهارات القضاة عن طريق تنظيم دورات تدريبية للقضاة حتى تتم مواكبة تطور الجريمة في العصر الحالي.