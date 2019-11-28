النصر يخطف فوزا مستحقا على النجوم بهدف محمود السيد في القسم الثاني

حقق فريق النصر بقيادة سيد عيد فوزا غاليا ومستحقا خارج ملعبه علي فريق النجوم بقيادة رمضان السيد بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الخامسة بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية.



قدم لاعبو النصر اداء قويا من بداية اللقاء وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني تمكن محمود السيد من تسجيل هدف الفوز للنصر في الدقيقة 60 من تمريرة رائعة من بابا ابراهيم وصناعة الهجمة عن طريق أحمد حسين.



وكان فريق النصر يعاني من فقدان النقاط منذ انطلاق الموسم حيث خسر أمام كوكاكولا وسيراميكا كليوباترا ومنتخب السويس وحقق فوزا وحيدا أمام بتروجيت الجولة الماضية .



بهذه النتيجة رفع النصر رصيده لست نقاط في المركز الثامن في جدول ترتيب دوري القسم الثاني، بينما تجمد رصيد النجوم عند 8 نقاط في المركز الرابع .