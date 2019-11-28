ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

النصر يخطف فوزا مستحقا على النجوم بهدف محمود السيد في القسم الثاني

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:47 م
النصر
النصر
Advertisements
عبدالله هشام
حقق فريق النصر بقيادة سيد عيد فوزا غاليا ومستحقا خارج ملعبه علي فريق النجوم بقيادة رمضان السيد بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الخامسة بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية.

قدم لاعبو النصر اداء قويا من بداية اللقاء وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني تمكن محمود السيد من تسجيل هدف الفوز للنصر في الدقيقة 60 من تمريرة رائعة من بابا ابراهيم وصناعة الهجمة عن طريق أحمد حسين.

وكان فريق النصر يعاني من فقدان النقاط منذ انطلاق الموسم حيث خسر أمام كوكاكولا وسيراميكا كليوباترا ومنتخب السويس وحقق فوزا وحيدا أمام بتروجيت الجولة الماضية .

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده لست نقاط في المركز الثامن في جدول ترتيب دوري القسم الثاني، بينما تجمد رصيد النجوم عند 8 نقاط في المركز الرابع .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مباريات شرسة في القاهرة بدوري القسم الثاني.. تعرف عليها

شوط أول ساخن بمجموعة القاهرة في دوري القسم الثاني .. تعرف على النتائج

دوري القسم الثاني .. الترسانة يواصل السقوط .. فوز دراماتيكي للنجوم على السويس

بعد قرار المسابقات | سيراميكا كليوباترا يحتل صدارة مجموعة القاهرة .. تعرف على الترتيب

لهذا السبب.. تامر مصطفى الأقرب لتولي مهمة فريق بتروجيت

في الشوط الأول.. سيراميكا كليوباترا يتقدم على الزرقا بهدف نظيف

ترشيحاتنا

بـ الورود والأخشاب والأحجار .. آية السيسي تبدع في تصنيع تابلوهات هاند ميد.. فيديو

أبيض وأسود فقط.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بـ 6 فساتين بنفس الألوان فى مهرجان القاهرة

فيديو جراف| ممثل شاب يعتزل التمثيل بسبب محمد رمضان

خلع الحجاب عرض مستمر.. مطربة طيور الجنة الأحدث.. صابرين تفاجئ الجمهور.. وشهيرة تثير الجدل

اغتنمي الفرصة.. 4 جواكيت احرصي على اقتنائها في البلاك فرايداي

هنا سجن برج العرب.. 7 صباحا موعد عمل المطبخ لتحضير 3 وجبات يوميا.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب رد فعل لأم بعد القبض عليها بتهمة إساءة معاملة طفلتها.. شاهد

النجمة البريطانية ناتالي إيمانويل على حمام السباحة بالجونة | شاهد

أبيض وأسود فقط.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بـ 6 فساتين بنفس الألوان فى مهرجان القاهرة