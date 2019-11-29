أمين تنظيم الحرية: حركة المحافظين تؤكد نجاح خطة الدولة فى تخريج كوادر شبابية



قال أحمد إدريس، أمين التنظيم المركزى بحزب الحرية المصرى، إن حركة المحافظين الأخيرة شهدت ضخ دماء جديدة فى المراكز القيادية، وتمكين مجموعة كبيرة من الشباب على أرض الواقع بعد تأهيلهم لذلك بشكل جيد، وهذه خطة طموح من قبل القيادة السياسية لتخريج كوادر شبابية تتحمل المسئولية.



وأوضح إدريس فى بيان صحفى، إن الحركة ضمت عناصر شبابية من مختلف فئات الشعب والكيانات الحزبية المختلفة، وهذا يؤكد حرص القيادة على دمج الشباب فى العمل القيادى، وتأهيل الشباب لتولى مزيد من المناصب القيادية خلال الفترة المقبلة، والمرأة، بعدما أثبتت كفاءتها فى العمل العام.



وأشار، إلى أن زيادة العنصر الشبابي يعكس ايمان القيادة بقدراتهم على الأداء، وأن مصر ملك للجميع، حيث تم اختيار الشباب من مختلف الطوائف منها المؤيد والمعارض وعلى أساس الكفاءة ومن أحزاب مختلفة، خاصة وأن الاختيارات جاءت تلبيه لمطالب الجماهير وبعد دراسة متأنية لاختيار نماذج على قدر من المسئولية واتخاذ القرار واستكمال وتنفيذ برنامج الحكومة.



وينشر "صدى البلد" القائمة الكاملة لـ حركة المحافظين والنواب الجدد والتي جاءت على النحو التالي.



محافظ القليوبية الجديد

اختيار عبدالحميد عبد العزيز محافظا لـ القليوبية.



محافظ كفر الشيخ الجديد

بينما وقع الاختيار على جمال نور الدين محافظا لـ كفر الشيخ



محافظ أسيوط الجديد

اختيار عصام سعد ابراهيم محافظا جديدا لـ أسيوط



محافظ الفيوم الجديد

اختيار احمد عبد الله الانصارى محافظ لـ الفيوم



محافظ الغربية الجديد

اختيار على طارق رحمى محافظا جديدا لـ الغربية



محافظ سوهاج الجديد

تعيين طارق الفقى محافظا جديدا لـ سوهاج



محافظ الإسكندرية الجديد

اختيار محمد الشريف محافظا جديدا لـ الاسكندرية



محافظ مطروح الجديد

تعيين خالد شعيب محافظا جديدا لـ مطروح



محافظ قنا الجديد

اختيار على اشرف الدرديرى ليصبح محافظة جديدا لـ قنا



محافظ الإسماعيلية الجديد

تعيين شريف فهمى بشارة محافظا لـ الاسماعيلية



محافظ أسوان الجديد

تعيين أشرف عطية عبد البارى محافظا جديدا لـ أسوان



محافظ البحر الأحمر الجديد

تعيين عمرو حنفى محافظا لـ البحر الأحمر



محافظ المنوفية الجديد

تعيين ابراهيم الشهاوى محافظا جديدا لـ المنوفية



محافظ بني سويف الجديد

تعيين محمد هانى جمال الدين محافظا جديدا لـ بنى سويف.



محافظ المنيا الجديد

تعيين اسامة القاضى محافظا لـ المنيا



محافظ الدقهلية الجديد

تعيين أيمن مختار محافظا جديدا لـ الدقهلية.





قائمة نواب المحافظين الجديد

محمد محمود ابراهيم نائبا لـ محافظ المنيا

حسام فوزى نائبا لـ محافظ القاهرة المنطقة الشمالية

احمد النبوى عطا نائبا لـ محافظ الغربية

سمير محمد حماد نائبا لـ محافظ القليوبية

جاكلين عازر نائبا لـ محافظ الاسكندرية

حازم عمر نائبا لـ محافظ قنا

غادة يحيى نائبا لـ محافظ اسوان

احمد محمود عبد العاطى نائبا لـ محافظ الشرقية

ايناس سمير نائبا لـ محافظ جنوب سيناء

عمرو عثمان نائبا لـ محافظ بورسعيد

لبنى عبد العزيز نائبا لـ محافظ الشرقية

عمرو مجدى البشبيشى نائبا لـ محافظ كفر الشيخ

بلال السعيد نائبا لـ محافظ بنى سويف

جيهان عبد المنعم نائبا لـ محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

ابراهيم ناجى الشهابى نائبا لـ محافظ الجيزة

هيثم فتحى الشيخ نائبا لـ محافظ الدقهلية

احمد ناجى عدلى نائبا لـ محافظ سوهاج

هند محمد احمد نائبا لـ محافظ الجيزة

اسلام محمد ابراهيم نائبا لـ محافظ دمياط

محمد ابراهيم لطفى نائبا لـ محافظ منوفية

دينا الدسوقى نائبا لـ محافظ مطروح

احمد شعبان نائبا لـ محافظ اسوان

محمد عماد عبد القادر نائبا لـ محافظ الفيوم