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رياضة

استعدادا لمواجهة مازيمبي.. تدريبات خاصة في مران الزمالك بقيادة ميتشو

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:58 م
ميتشو
ميتشو
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
قسم الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك اللاعبين إلى ثنائيات للتدريب على مهارات الاستلام والتسلم للكرة، خلال المران المقام حاليا في مدينة لوبومباشي الكونغولية.

وأنهى هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الاتفاق مع مسئولي نادي مازيمبي الكونغولي حول خوض تدريب الفريق الأبيض اليوم الخميس على الملعب الرئيسي للنادي الكونغولي تي بي، وهو الملعب الذي ستقام عليه مواجهة الفريقين.

ويتواجد زادة في الكونغو منذ يوم الثلاثاء الماضي، لتجهيز استقبال البعثة واختيار فندق الإقامة وملاعب التدريب، رفقة أيمن حافظ مدير قطاعات الناشئين بالقلعة البيضاء.

ويخوض الفريق الابيض تدريبه الأول اليوم بمدينة لوبومباشي ثاني أكبر مدن جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد كينشاسا، بعد أن وصل الفريق ظهرًا إلى هناك عقب مكوثه الليلة الماضية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الزمالك ومازيمبي بعد غد السبت على ملعب تي بي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.
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