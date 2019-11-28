رئيس منتدي فرنسا: المجتمع الدولي عليه تقديم الدعم الكامل للجيش الوطني الليبي

أثني حسن الشلغومي رئيس منتدي فرنسا على زيارة الدكتور عبدالهادي الحويج وزير الخارجية فى الحكومة الليبية المؤقتة للبرلمان الفرنسي والتي كشف فيها الحويج عن ما يقوم به الجيش الوطني الليبي من مواجهات للعصابات والمليشيات والتي تحاول سرق ثروات ليبيا وأن معركة طرابلس اوشكت على الانتهاء.



وأشار رئيس منتدي فرنسا فى تصريحات صحفية اليوم أن ما يحدث فى ليبيا من إرهاب لا يمكن إنكار دور تركيا وقطر فيه موضحا أنهما توفران المال والسلاح والعتاد للمسلحين المتطرفين.



وأضاف رئيس منتدي أئمة فرنسا أن تجربة مصر فى دحر الإرهاب بالمنطقة العربية لا يمكن إنكارها وواضحة أمام الجميع مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بطل يواجه ارهاب المنطقة بمفرده منذ 30 يونيو.



وشدد رئيس منتدي فرنسا على ضررة دعم الدولة الليبية والجيش والوطني الليبي لحسم معركته ضد المليشيات الإرهابية والمسلحة التي تنتهك أبشع الجرائم ضد المدنيين العزل حتي يعود الاستقرار إلى ليبيا مرة أخري.



وأكد الشلغومي أن جماعات الإسلام السياسي هي من أفسدت الحياة السياسية بالمنطقة العربية وأفسدت مناخها مؤكدا أن الأمر وصل بهم لتنفيذ أجندات خارجية لنشر الفوضي والإرهاب بها.