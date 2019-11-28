تعاون رياضي بين مصر ومجلس أبوظبي لتأسيس اتحاد جمباز

التقى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية والدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، اليوم الخميس، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، وسهيل العريفي مدير إدارة الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالله الوهيبي رئيس وحدة إدارة المشاريع بمجلس أبوظبي الرياضي بمقر اللجنة الأولمبية، لبحث أطر التعاون بين الطرفين على صعيد التعاون بين الاتحادات الرياضية.



تم خلال الاجتماع تعزيز سبل التعاون الرياضي بين الجانبين المصري والإماراتي، عن طريق تفعيل التعاون بين الاتحادات المصرية الاماراتية لعمل أنشطة ومشاريع رياضية مشتركة وتم وضع خطة لتفعيل التعاون.



وتناول الاجتماع مناقشة تأسيس اتحاد جمباز فى دولة الإمارات الشقيقة بالتعاون مع الاتحاد المصري برئاسة ايهاب أمين واللجنة الأوليمبية ومجلس أبوظبي الرياضي.