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اقتصاد

بعد تراجعه عالميا.. خبير: خفض سعر توريد الغاز للمصانع ضرورة لدعم التنمية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:51 م
سعر توريد الغاز للمصانع
سعر توريد الغاز للمصانع
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محمد صبيح
سجلت أسعار الغاز والنفط ومشتقاته انخفاضا عالميا خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري وسط مطالب محلية من الصمناع وخبراء الاقتصاد بضرورة خفض سعر توريد الغاز للمصانع تزامنا مع التراجعات العالمية بهدف دعم الصناعة الوطنية.

قال محمد النجار خبير الاقتصاد، أكد لـ صدى البلد أن خفض أسعار الغاز للمصانع أحد سبل دعم وتعزيز الصناعة الوطنية ومنحها قدرة تنافسية على زيادة الإنتاج وفتح قنوات تصدرية.

وأكد خبير الاقتصاد، أن مصر في حاجة إلى النهوض بقطاع الصناعة من خلال طرح محفزات جديدة للصناع والمصانع سواء على مستوى خفض التكلفة الإنتاجية أو منح مزايا ضريبية لتعظيم القدرة الإنتاجية للقطاع.

ولفت خبير الاقتصاد إلى أن الدولة ملزمة بتحفيز رؤوس الأموال للدخول في هذا القطاع الحيوي وخاصة الصناعات المكملة لتنمية الإنتاج وتحقيق الكفاية الإنتاجية محليا وفتح قنوات تصديرية.

واستطرد، أن خفض التكلفة الإنتاجية في صالح الصانع والمستهلك لإنه يزيد من القدرة الشرائية في السوق إضافة إلى سعرة معدل دوران السيولة بالسوق وخلق فرص عمل جديدة.
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