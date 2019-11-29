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تكنولوجيا

Oppo تستعد لإطلاق هاتف Reno3 Pro الداعم لـ 5G.. تعرف على المواصفات والمزايا

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 04:06 ص
Reno3 Pro 5G
Reno3 Pro 5G
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شيماء مصطفى
كشفت شركة Oppo، عن ملامح بسيطة من هاتفها الجديد Reno3 Pro 5G، والذي يأتي بسمك رفيع جدا.

ووفقًا لموقع "إنجادجيت" التقنى"، يأتي هاتف Reno3 Pro 5G، بسمك 7.7 ملم فقط، حيث يكون أرفع هاتف مزدوج يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

كما يضم الهاتف شاشة زجاجية منحنية من الأمام والخلف، مع إطار نحيف في الأعلى والجانبين، فضلا عن وجود ثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وزر تشغيل على الجانب الأيمن.

ويحتوي هاتف Reno3 Pro 5G أيضًا على كاميرا خلفية أساسية، ولكن حتى الآن لا يوجد أي معلومات عن لونه أو سعره أو أماكن توافره.

وأوضح الموقع، أنه على الرغم من أن هذا الهاتف الذكي قد يكون محببا لعدد كبير من الناس، نظرا لأنه جذاب وخفيف، إلا أنه من غير المحتمل أن يصل إلى الولايات المتحدة بسبب حظر شبكات الجيل الخامس 5G.
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