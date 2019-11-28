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أخبار العالم

شاهد.. ديفيد بيكهام يقضي اجازته مع أسرته في امريكا

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:59 م
ديفيد بيكهام واسرته
ديفيد بيكهام واسرته
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محمد بدران
نشر ديفيد بيكهام لاعب ريال مدريد الإسبانى ومنتخب إنجلترا السابق صورة له عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهر ديفيد بيكهام بصحبة أسرته وهو يقضي إلاجازة في امريكا، وعلق قائلًا: "سعيد عيد الشكر للجميع الاحتفال اليوم. أنا ممتن للعديد من الذكريات المدهشة في الولايات المتحدة الأمريكية ، إليك الكثير من الحب".

ولاقت الصورة إعجاب متابعي نجم كرة القدم ديفيد بيكهام حيث إنه يملك 58 مليونا من المتابعين.

ديفيد بيكهام هو لاعب كرة قدم كان يلعب في ريال مدريد الإسباني بعد أن انتقل إليه قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولعب في نادي لوس أنجلوس جلاكسي وقام النادي بإعارته إلى نادي اي سي ميلان عام 2009.

يذكر أن شهرته ازدادت بعدما تعرّف على فيكتوريا آدامز Victoria Adams، المشهورة باسم "Posh Spice"، حيث كانت تعمل مع فرقة Spice Girls الغنائيّة، وسُرعان ما وقع الثّنائي في الحبّ، وفي الرّابع من مارس عام 1994، رُزِقا بمولودهما الأوّل.
شاهد.. ديفيد بيكهام يقضي اجازته مع أسرته في امريكا
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