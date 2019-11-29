ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

حرفة صناعة ورق البردي بالشرقية على طريق منظمة اليونسكو .. المحافظ يقررتشكيل لجنة قومية عليا لإعداد ملف الصون العاجل... وتعاون لعرض الأعمال بمتحف سيراكوزا للبرديات بإيطاليا

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:02 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

الدكتور ممدوح غراب :
الحفاظ عليها من الاندثار لما تمثله من قيمة فنية وأثرية
فتح بيوت الهدايا لمنتجات ورق البردي بجميع المواقع الأثرية بمصر
فيلم الوثائقي عن حرفة البردي وإصدار كتاب يوثق الصناعة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضرورة الاهتمام بحرفة صناعة البردي والحفاظ عليها من الاندثار لما تمثله من قيمة فنية وأثرية تشتهر بها قرية القراموص التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير.

وأشار إلي أنه قام بإصدار قرار بتشكيل لجنة قومية عليا لإعداد ملف الصون العاجل لحرفة صناعة ورق البردي وإدراجها ضمن قائمة التراث اللامادي بمنظمة اليونسكو لتوضيح القيمة العالمية الاستثنائية للتراث المصري بين سائر بلدان العالم.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للدكتورة إيمان زيدان مساعد وزير الآثار والدكتور مصطفي جاد خبير التراث اللامادي باليونيسكو وعميد المعهد العالي للفنون الشعبية ، والدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، والدكتور أحمد النمر عضو المكتب العلمي لوزير الآثار، بحضور اللواء الدكتور حسين الجندي السكرتير العام لمحافظة الشرقية والبروفيسور / كواردو باسيلي أستاذ البرديات ومؤسس متحف البردي بإيطاليا ، والبروفيسور أنا ديناتال مدير متحف البردي بإيطاليا.

أوضح اللواء الدكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة أن اللقاء تناول بحث إمكانية فتح بيوت الهدايا لمنتجات ورق البردي بجميع المواقع الأثرية بجهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الآثار، وتعظيم الاستفادة من المواقع الأثرية بإقامة معارض حرفية وورش صناعة البردي، وكذلك بحث سبل التعاون بين المحافظة ومتحف سيراكوزا للبرديات بإيطاليا لإنشاء متحف للبرديات بقرية القراموص يضم معمل للترميم ومركز لتدريب الكوادر على ترميم البرديات ، وتدريب أصحاب الحرف لتحسين جودة المنتج ، وكذلك الاستفادة من فاعليات سيراكوزا للبرديات بإيطاليا في تسويق منتجات ورق البردي دوليًا.

أشار سكرتير العام للمحافظة أنه تم التوصل إلى توصيات هامة في ملف إعداد الصون العاجل والذي من شأنه العمل على إعداد جدول زمني لمرحلة كتابة ملف الصون العاجل لحرفة البردي وذلك لتقديمة لمنظمة اليونيسكو 2020 م ، و والإنتهاء من الفيلم الوثائقي عن حرفة صناعة البردي بالشرقية بالتنسيق مع أكاديمية الفنون، وتجميع المادة العلمية لإصدار كتاب لمحافظة الشرقية يوثق صناعة البردي ويقوم عليه مجموعة من الباحثين من المحافظة ووزارتي الآثار والثقافة وأكاديمية الفنون، وإعداد مخطط للتنمية لحرفة صناعة البردي والمنطقة بالتعاون مع وزارة السياحة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا حسن مدير إدارة التراث الحضاري أن الوفد قام بزيارة منطقة آثار تل بسطة بمدينة الزقازيق للتعرف على ما تضمه من آثار ومدى إمكانية إقامة فاعليات من معارض وورش حرفية لصناعة البردي للترويج عن منتجات الحرف التراثية التي تشتهر بها محافظة الشرقية ، كما قام الوفد بزيارة لقرية القراموص بأبوكبير للتعرف على منتجات ورق البردي وكيفية صناعتها ومدى جودتها لتوظيفها في أعمال الدعاية للمعارض الدولية والفاعليات التي تقيمها وزارة الآثار، والاستفادة منها اقتصاديًا للحفاظ عليها من الاندثار .

قدم البروفيسور كواردو باسيلي أستاذ البرديات ومؤسس متحف البردي في إيطاليا الشكر لمحافظ الشرقية لدعمه وتشجيعة على إحياء صناعة ورق البردي والحفاظ عليها من الاندثار وترويجها سياحيًا، مطالبًا بضرورة التنسيق والتعاون بين البلدين للترويج لصناعة ورق البردي بأوروبا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لضمها إلى قائمة اليونسكو.. لجنة لصون حرفة صناعة البردي في الشرقية

الآثار تبحث التعاون مع محافظة الشرقية لإنقاذ صناعة البردي.. صور

ترشيحاتنا

حكم من تأخر عن صلاة الجمعة متعمدا | رد الإفتاء

شاهد لحظة مرعبة لسقوط رجل على قضبان المترو أثناء النظر في هاتفه

القوات الروسية تقصف القوات التركية شمال سوريا

الزمالك يطمئن جماهيره بشأن أزمة طارق حامد مع مجلس الإدارة قبل مواجهة مازيمبي

عيار 18 يسجل 561 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 - 11 - 2019.. فيديو

من 30 أكتوبر .. التحريات تكشف حيلة الطالبة بسنت للهروب مع زوجها في المرج بدون علم أهلها

AdvertisementS

أوهمت الجميع باختطافها لتتزوج حبيبها .. قصة فتاة المرج.. فيديو

مفاجأة .. طالبة المرج المتغيبة متزوجة

أمطار بداية من الأحد..الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الحالى

خفض أسعار 4 سلع تموينية بعد غد

مفتاحك اتكسر في الباب.. شاهد أسهل طريقة لإخراجه دون مجهود

قلب الأم.. امرأة تستيقظ من الغيبوبة لإرضاع ابنتها في معجزة حيرت الأطباء

شوبير يفتح النار على اللجنة الخماسية ويوجه رسالة صادمة لـ الجنايني

أخبار الرياضة.. حقيقة شراء محمد صلاح لـ نادي مصري.. تفاصيل صفقة انضمام كهربا لـ الأهلي.. أزمة في اللجنة الخماسية

عاش هنا يوثق ديانة مريم فخر الدين المزدوجة ودور شادية في تعليمها الإسلام.. وأسباب اقتحام رشدى أباظة منزلها بالسلاح.. وأسرار تعرضها للتحرش من زملائها وطلاقها بعد علقة موت من محمود ذو الفقار

مش هتصدق.. أسعار صادمة لـ فساتين رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي

القبض على المنتج ياسر سليم

من 30 أكتوبر .. التحريات تكشف حيلة الطالبة بسنت للهروب مع زوجها في المرج بدون علم أهلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق ديانة مريم فخر الدين المزدوجة ودور شادية في تعليمها الإسلام.. وأسباب اقتحام رشدى أباظة منزلها بالسلاح.. وأسرار تعرضها للتحرش من زملائها وطلاقها بعد علقة موت من محمود ذو الفقار

مش هتصدق.. أسعار صادمة لـ فساتين رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي

قلب الأم.. امرأة تستيقظ من الغيبوبة لإرضاع ابنتها في معجزة حيرت الأطباء