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برلمان

تحرك عاجل من البرلمان بشأن المستحقين لمعاش تكافل وكرامة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:01 ص
معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
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معتز الخصوصى
قال النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن إعفاء ذوى الإعاقة والأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة من توقيع الكشف عليهم وأى شروط أخرى للحصول على معاش تكافل وكرامة.

وأشار حجازى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزارة التضامن تشترط لحصول هذه الفئات على معاش تكافل وكرامة أن يتم الكشف عليهم وهناك شروط أخرى لذلك.

وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أن هذه الفئات لا تحتاج إلى التأكد من سوء حالتهم الصحية، وبالتالى فلايجب إخضاعهم للكشف فى المستشفيات أو أى شروط أخرى.

وتابع: لو ثبت فى من تقدم من المطلقات للحصول على معاش تكافل وكرامة وثبت أنها متزوجة عرفى وتتحايل للحصول على هذا المعاش، فلابد من معاقبتها أشد عقاب.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد يوم 8 ديسمبر المقبل.

يذكر أن البرلمان في جلسته العامة ، ناقش طلبات إحاطة كثيرة والبيانات العاجلة الموجهة ضد الوزراء بشأن العديد من القضايا المختلفة.
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