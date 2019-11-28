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أخبار البلد

مديحة عاشور: الشباب ركيزة المجتمع.. ودعمهم يخدم أهداف التنمية المستدامة.. صور

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:09 م
صدى البلد
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قسم الأخبار
قالت الاعلامية مديحة عاشور، إن الشباب ركيزة المجتمع التي يجب الاهتمام بها وتنميتها على مختلف الأصعدة للوصول بالبلاد للاستقرار والتنمية المستهدفة في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على نشر ثقافة السلام وتعزيز قبول الآخر والاحترام والمساواة.

وأضافت عاشور، أثناء تقديمها ختام الملتقى الدولى " ملتقى افريقيا تحت شعار بنكمل بعض لنشر السلام المجتمعى"، اليوم، أن هناك اهتماما واضحا بالقارة الأفريقية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وان وزارة الشباب والرياضة تعقد العديد من المبادرات المجتمعية والجلسات الحوارية مع شباب الدول الأفريقية بهدف توطيد أواصر العلاقات بشباب القارة الأفريقية ، و يعتبر الملتقى أحد الفعاليات المجتمعية لتدعيم قيم السلام المجتمعي عن طريق التعمق في المفاهيم التي تدعو إلى اللا عنف واستخدام بدائل سلمية لنشر السلام في المجتمع.

وأطلقت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني “ملتقى أفريقيا” لنشر السلام المجتمعي بمشاركة الشباب من 29 دولة افريقية بالمركز الأوليمبي بالمعادي خلال الفترة من 20 حتى 26 نوفمبر الجاري وذلك في إطار إطلاق أسوان عاصمة الشباب الأفريقي 2019.
مديحة عاشور: الشباب ركيزة المجتمع.. ودعمهم يخدم أهداف التنمية المستدامة.. صور
مديحة عاشور: الشباب ركيزة المجتمع.. ودعمهم يخدم أهداف التنمية المستدامة.. صور
مديحة عاشور: الشباب ركيزة المجتمع.. ودعمهم يخدم أهداف التنمية المستدامة.. صور
مديحة عاشور: الشباب ركيزة المجتمع.. ودعمهم يخدم أهداف التنمية المستدامة.. صور
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