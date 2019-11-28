ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير عن المؤسسات العالمية الاقتصادية: مصر من الدول الأعلى نموا في الشرق الأوسط

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:04 م
الاقتصاد
الاقتصاد
Advertisements
هاني حسين
قال أحمد خطاب الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري الكندي للأعمال، إن محافظ البنك المركزي اتخذ قرارات جريئة بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف ما أدى إلى تحسن حالة الاقتصاد المصري.

وأضاف أحمد خطاب في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أننا نجني ثمار قرارات الإصلاح الاقتصادي.

وتابع أحمد خطاب: "عقب التعويم انخفض معدل التضخم مجددا، ورفع الدعم عن المحروقات كان قرارا صائبا لأن الدعم كان يذهب لـ 20 % فقط من الشعب المصري، ولكن الآن يتم توجيه الدعم لرفع كفاءة التعليم والصحة".

ولفت خطاب: "السياحة في مصر ارتفعت وحققت إيرادات كثيرة، وهناك استقرار سياسي واقتصادي في مصر".

وأكمل احمد خطاب: "المؤسسات العالمية الاقتصادية تؤكد أن مصر من الدول الأعلى نموا في الشرق الأوسط".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النواب يزف بشرى بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 1%

بعد تخفيض نسبة الفائدة لـ 1% .. برلماني: ديون الدولة ستتراجع لـ 20 مليارا

كشف حساب| لماذا تشيد المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري؟

قرار عاجل لـ وقف رفع أسعار الوقود.. مشروع قانون بـ البرلمان الإيراني

عبدالقادر: نجاح السياسة المالية فى خفض آثار التضخم يعكس الأداء القوي للحكومة

رئيس الوزراء يلقي كلمة في منتدى الأعمال المصري الأمريكي بغرفة التجارة الأمريكية.. مصر استعادت موقعها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا

ترشيحاتنا

اختبر نظرك.. صورة طفلة أثارت ضجة بين رواد التواصل الاجتماعي

نشرة الفن.. مطربة طيور الجنة تخلع الحجاب.. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا.. سمية الألفي تعود للتمثيل

حبوب هلوسة وطلاق وطفلة ضحية .. القصة الكاملة لقتل صيدلانية ابنتها فى النزهة | صور

إليسا عن تكريم مجدي يعقوب: أنا مصرية

ضرة حنان ترك | معلومات لا تعرفها عن ذكرى في يوم مقتلها

تاريخ سيئ لـ الزمالك قبل مواجهة مازيمبي بمجموعات أبطال إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهارده .. مكرونة بالخضار والمايونيز وسلطة الجزر بالتفاح

تصيب 100 فقط فى العالم.. معاناة طالبة جامعية بسبب حساسية الماء.. شاهد

أغرب رد فعل لأم بعد القبض عليها بتهمة إساءة معاملة طفلتها.. شاهد