خبير عن المؤسسات العالمية الاقتصادية: مصر من الدول الأعلى نموا في الشرق الأوسط

قال أحمد خطاب الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري الكندي للأعمال، إن محافظ البنك المركزي اتخذ قرارات جريئة بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف ما أدى إلى تحسن حالة الاقتصاد المصري.



وأضاف أحمد خطاب في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أننا نجني ثمار قرارات الإصلاح الاقتصادي.



وتابع أحمد خطاب: "عقب التعويم انخفض معدل التضخم مجددا، ورفع الدعم عن المحروقات كان قرارا صائبا لأن الدعم كان يذهب لـ 20 % فقط من الشعب المصري، ولكن الآن يتم توجيه الدعم لرفع كفاءة التعليم والصحة".



ولفت خطاب: "السياحة في مصر ارتفعت وحققت إيرادات كثيرة، وهناك استقرار سياسي واقتصادي في مصر".



وأكمل احمد خطاب: "المؤسسات العالمية الاقتصادية تؤكد أن مصر من الدول الأعلى نموا في الشرق الأوسط".