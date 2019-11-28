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برلمان

عبد العال يستقبل رئيس هيئة سلامة الغذاء ونائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:07 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
استقبل اليوم بمكتبه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب كلا من رئيس هيئة سلامة الغذاء ونائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، حيث استمع إلى التشابك في الاختصاصات ما بين هيئة سلامة الغذاء والحجر البيطري، ومشاكل التطبيق العملي نتيجة تفعيل قانون هيئة سلامة الغذاء، وأطلعوا الدكتور علي عبدالعال على بعض النتائج التي تم التوافق بشأنها، ومنها إمكانية استعانة هيئة سلامة الغذاء بتعيين أطباء بيطريين جدد.

جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق على قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء (القانون رقم 1 لسنة 2017 )، وأعطاها الصلاحيات اللازمة للتأكد من سلامة الغذاء حرصًا على صحة المصريين،. وهي هيئة مستقلة تهدف إلى حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتّج، المصنّع، الموزّع أو المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة.

ووفقًا للائحة التنفيذية لهذا القانون، للهيئة القومية لسلامة الغذاء أن تضع القواعد الفنية الملزمة التى تتضمن معايير واشتراطات سلامة الغذاء، وفقًا للمواصفات الدولية، على أن يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

كما سمحت اللائحة للهيئة أن تضع الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام تحليل المخاطر لتوفير مستوى عالٍ من الحماية لسلامة وصحة المستهلك، بحيث يعتمد تقييم المخاطر على الدليل العلمى المتوفر، مع مراعاة القيام به بطريقة مستقلة وموضوعية وشفافة.

كما أجازت اللائحة الأخذ فى الاعتبار بنتائج دراسات المنظمات والجهات الدولية ذات الاختصاص، إلى جانب السلوك والنمط الاستهلاكي للفرد المصري، وأيضًا الاحتياجات المشروعة الأخرى المرتبطة بالموضوع محل النظر بما لا يتعارض مع سلامة وصحة المستهلك.
عبد العال يستقبل رئيس هيئة سلامة الغذاء ونائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية
عبد العال يستقبل رئيس هيئة سلامة الغذاء ونائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية
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