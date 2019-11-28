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أخبار العالم

ممثل روسيا: موسكو تدعو إلى توسيع صلاحيات العضو المراقب في منظمة التعاون الإسلامي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:51 م
رمضان عبد اللطيفوف
رمضان عبد اللطيفوف
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أ ش أ
قال ممثل روسيا الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، رمضان عبد اللطيبوف، إن موسكو مهتمة بتوسيع صلاحيات العضو المراقب في منظمة التعاون الإسلامي.

وأوضح عبد اللطيبوف، في تصريحات بثتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم /الخميس/ - "لدينا وضعنا، نحتاج فقط إلى مشاركة كاملة، ماهو الاختلاف بين عضو منظمة التعاون الإسلامي عن المراقب؟ نحن لا نصوت عند اتخاذ القرارات، ولكن ينبغي أن نكون قادرين على المشاركة في جميع البيانات الأولية وغير ذلك".

وفي الوقت نفسه .. لفت عبد اللطيبوف، إلى أنه من أجل الحصول على عضوية في منظمة التعاون الإسلامي يجب أن يكون عدد سكان البلاد من المسلمين أكثر من 50 في المئة، مشيرا إلى أنه قبل بضع سنوات، في اجتماع عقد في أستانا، خُفضت صلاحيات المراقبين، مضيفا بقوله "الآن نحن نعمل. و تركيا وبنجلاديش تؤيدان توسيع الصلاحيات".

وتستضيف مدينة أوفا الروسية في الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري اجتماعا لمجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي" والمكرسة للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي.

وتعد منظمة التعاون الإسلامي منظمة دولية تأسست عام 1969 .. وتضم بين صفوفها 57 دولة .. وتتمتع روسيا بمركز الدولة المراقبة في هذه المنظمة.
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