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لم أتوقع المنصب.. نائب محافظ القليوبية: التحقت بالبرنامج الرئاسي لاكتساب الخبرات.. فيديو

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:11 م
سمير حماد نائب محافظ
سمير حماد نائب محافظ القليوبية
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هاني حسين
قال سمير حماد نائب محافظ القليوبية، إنه التحق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، مضيفا:" التحقت به لمدة عام ودرسنا مجموع من المقررات الخاصة بالعلوم الإستراتيجية والأمن القومي وعلوم الإدارة والتسويق".

وأضاف حماد في حواره في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" لم أتوقع أن أكون نائبا للمحافظ وكان الهدف من الإلتحاق بالبرنامج الرئاسي اكتساب مجموعة من المهارات فقط".

وتابع :" اختياري كنائب لمحافظة القليوبية جاء وفقا لمعيار الكفاءة والسيرة الذاتية وهذا يعني أن الحكومة أعادت تجربة الاستعانة بالشباب في منصب نواب المحافظين".

وأكمل سمير حماد:" ندرس ملفات المحافظة وهناك تعليمات وتوجيهات من الرئيس السيسي للتطرق لمجموعة من الملفات وعلى رأسها الاهتمام بالتعليم والصحة".

ولفت إلى أن هناك ملفات سيتم التطرق لها داخل المحافظة ومنها التعدي على أملاك الدولة والمخلفات وملفات تتعلق بالتنمية المجتمعية والاهتمام بالثقافة ومراكز الشباب".
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