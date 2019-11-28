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ديني

داعية إسلامي: جمع الزكاة من اختصاص الدولة .. فيديو

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:07 م
داعية إسلامي يحذر
داعية إسلامي يحذر .. جمع الزكاة من اخصاص الدولة فقط
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محمد شحتة
حذر الشيخ الشحات العزازى، الداعية الإسلامى، من إخراج الزكاة فى غير محلها أو لمن لا يستحق الحصول عليها، لافتا إلى أن جمع الزكاة عمل مؤسسى تقوم به الدولة، لتوصله إلى المستحق لها.

وأضاف الشحات العزازي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن الأصل فى الزكاة عمل مؤسسي تقوم به الدولة، أو بمن أجازت له من مؤسسات تابعة للشئون الاجتماعية.

وأشار إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان له موظف يوزع الصدقات والزكاة، تطورت فيما بعد إلى بيت المال.

وذكر أن الله تعالى حدد مصارف الزكاة في قوله تعالى «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60].

وأوضح، أن الزكاة على القريب، عليها فيها أجران، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة» سنن ابن ماجه (1/ 591).
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