ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كنت بنام على الرصيف .. علي حميدة يروي أزمته من الضرائب

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:25 م
علي حميدة
علي حميدة
Advertisements
توك شو
قال المطرب "علي حميدة"، إن الضرائب قبل ان يتم تنسيقها خلال الوقت الحالي، كانت تعيبها في عهود سابقة مشاكل ادارية خطيرة.

ونوه علي حميدة ، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن عملية حساب الضرائب لم تكن محددة وواضحة في عهود سابقة، حيث تم احتساب ضرائب شريط "لولاكي" عليه بدل من الشركة.

وأضاف علي حميدة، أنه كان ينام على الرصيف فور وصوله من مرسي مطروح للقاهرة، لافتا إلي أن عائلة كانت كبيرة للغاية، حيث كان يمتلك اكثر من 12 أخا وأختا.

وأشار "علي حميدة"، إلي أنه نجح بعد ذلك في دراسته الجامعية و عين معيدا بالجامعة.

ونوه، إلي أن الفنان "محمد الحلو" رشحه بعد ذلك لتدريس المطربة "وردة" الجزائرية الموسيقي، وقد تعلم منها الكثير، نظرا لخبرتها وذوقها الفني الرفيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عادل أديب يروي كواليس فيلم ليلة البيبي دول.. فيديو

عادل أديب عن وفاة هيثم أحمد زكي: افتكرت عماد أخويا اللي مات.. وتفاصيل اختياره لاستكمال دور حليم.. بيتنا كان مضيفة لكل فناني الزمن الجميل

فنجان قهوة لخالد جلال يعيد سميحة أيوب لمسرح الدولة

مارك لينر يكشف كيف غيّر لقاؤه بـ زاهي حواس مسار حياته

هاني شنودة: أدين بفضل كبير لوالدي..وأقنعت عائلتي بالعمل في الموسيقي

هانى شنودة يروى قصة اعتقاله ضمن جماعة الإخوان

ترشيحاتنا

غياب وزيرة الصحة يثير غضب أطباء التكليف.. ووقفة احتجاجية أمام النقابة

النجمة البريطانية ناتالي إيمانويل على حمام السباحة بالجونة | شاهد

كنت بنام على الرصيف .. علي حميدة يروي أزمته من الضرائب

نشرة الفن.. مطربة طيور الجنة تخلع الحجاب.. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا.. سمية الألفي تعود للتمثيل

في ذكراها | قصص خلافات شادية مع أزواجها.. سر اعتزالها.. أمنيتها الأخيرة.. وتفاصيل زيارة السيسي لها قبل الرحيل

علي حميدة: كنت أدرّس للمطربة وردة الجزائرية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهارده .. مكرونة بالخضار والمايونيز وسلطة الجزر بالتفاح

تصيب 100 فقط فى العالم.. معاناة طالبة جامعية بسبب حساسية الماء.. شاهد

أغرب رد فعل لأم بعد القبض عليها بتهمة إساءة معاملة طفلتها.. شاهد