كنت بنام على الرصيف .. علي حميدة يروي أزمته من الضرائب

قال المطرب "علي حميدة"، إن الضرائب قبل ان يتم تنسيقها خلال الوقت الحالي، كانت تعيبها في عهود سابقة مشاكل ادارية خطيرة.



ونوه علي حميدة ، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن عملية حساب الضرائب لم تكن محددة وواضحة في عهود سابقة، حيث تم احتساب ضرائب شريط "لولاكي" عليه بدل من الشركة.



وأضاف علي حميدة، أنه كان ينام على الرصيف فور وصوله من مرسي مطروح للقاهرة، لافتا إلي أن عائلة كانت كبيرة للغاية، حيث كان يمتلك اكثر من 12 أخا وأختا.



وأشار "علي حميدة"، إلي أنه نجح بعد ذلك في دراسته الجامعية و عين معيدا بالجامعة.



ونوه، إلي أن الفنان "محمد الحلو" رشحه بعد ذلك لتدريس المطربة "وردة" الجزائرية الموسيقي، وقد تعلم منها الكثير، نظرا لخبرتها وذوقها الفني الرفيع.