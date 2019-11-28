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رياضة

طلائع الجيش يفشل في استغلال النقص العددي ويتعادل سلبيا مع الإنتاج الحربي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:12 م
طلائع الجيش والانتاج
طلائع الجيش والانتاج الحربي
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عمرو ابوبكر
حسم التعادل السلبي مباراة طلائع الجيش والإنتاج الحربي، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

خاض طلائع الجيش المباراة أمام الإنتاج الحربي على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكرى.

شهد الشوط الأول تحفظا كبيرا من الفريقين، وانحصر اللعب في منتصف الملعب في معظم أوقات الشوط الأول.

وسعى طلائع الجيش لتحقيق الفوز في هذه المباراة، ولكنه لم يتمكن من اختراق دفاعات الانتاج الحربي رغم النقص العددي الذي كان يعانيه الانتاج بعد طرد أحمد مجدي الحسيني.

وأهدر ناصر منسي لاعب طلائع الجيش ركلة جزاء في الدقيقة 70 والتي تسببت في طرد لاعب الإنتاج الحربي أحمد مجدي الحسيني.

وكان الإنتاج الحربي يطمح في خطف الثلاث نقاط، للاقتراب من المربع الذهبي، بينما في شوط المباراة الثاني كان الأداء أكثر تحفظًا، واكتفى الانتاج بالدفاع.

وتقاسم الفريقان النقاط، فأصبح الإنتاج الحربي في المركز التاسع في جدول ترتيب الدروي الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الـ 15 بـ 5 نقاط.
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