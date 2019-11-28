تأكيدًا على مركزية القضية..الصحفيين العرب تحتفل باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 يوم 29 نوفمبر من كل عام يومًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني وذلك لتأكيد التضامن مع كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف وفى مقدمتها حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس .



وفي هذا الصدد، تنظم جامعة الدول العربية اليوم الخميس، فعالية تضامنية بمناسبة هذا اليوم تأكيدًا على مركزية القضية الفلسطينية وعلى التضامن والدعم الكامل مع الشعب الفلسطيني فى نضاله من أجل نيل حريته وإستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .



وأعلن الاتحاد العام للصحفيين العرب يتضامن أيضا مع الشعب الفلسطيني البطل فى كفاحه المشروع من أجل إستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.