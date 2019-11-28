عرض جديد لمسرح العرائس والماريونيت لأبناء الصحفيين بالنقابة

نظمت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين ،برئاسة حسين الزناتى وكيل النقابة عرضًا فنيا ومسرحية للعرائس ، وعرائس الماريونيت على المسرح بالدور الارضي



وقدم "فريق أجيال" التابع للإدارة العامة لثقافة الطفل بقصر جاردن سيتى عدة عروض للأطفال.



وقال الزناتي الى ان العرض بالمجان ويأتى فى إطار التعاون الذى اتفقت عليه النقابة مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض لإقامة عروض لمسرح العرائس والأنشطة الفنية والرحلات وورش الرسم لأبناء الصحفيين ، وهو الدور الذى تقوم به الادارة العامة لثقافة الطفل بقيادة السيدة لميس الشرنوبي.



وقال المخرج المسرحي عمرو حمزة مدرب فريق أجيال، أنه سيتم عرض مسرحية العرائس " الخواجة وبسطاوى" وهى من تأليفه وإخراجه بالإضافة الى عرض عرائس الماريونيت وفقرة للمعلومات العامة وألعاب الأطفال والعرائس .



و أكدت لميس الشرنوبي مدير عام الادارة العامة لثقافة الطفل ان التعاون مع نقابة الصحفيين مستمر وكان قد بدأ مع استضافتها لأبناء مشروع الدمج الثقافة لأبناء الحدود لأكثر من مرة داخل مبنى النقابة الذى، وهو المشروع ألوطنى للدمج الذى حقق نجاحًا كبيرا ، ويستمر التعاون الان بما يتم تقديمه من أنشطة فنية وثقافية لأبناء الصحفيين .



وسوف تنظم اللجنة عروض أخرى خلال الفترة القادمة بالمجان لأبناء الصحفيين على مسرح النقابة.

