ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عرض جديد لمسرح العرائس والماريونيت لأبناء الصحفيين بالنقابة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:14 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
نظمت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين ،برئاسة حسين الزناتى وكيل النقابة عرضًا فنيا ومسرحية للعرائس ، وعرائس الماريونيت على المسرح بالدور الارضي

وقدم "فريق أجيال" التابع للإدارة العامة لثقافة الطفل بقصر جاردن سيتى عدة عروض للأطفال.

وقال الزناتي الى ان العرض بالمجان ويأتى فى إطار التعاون الذى اتفقت عليه النقابة مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض لإقامة عروض لمسرح العرائس والأنشطة الفنية والرحلات وورش الرسم لأبناء الصحفيين ، وهو الدور الذى تقوم به الادارة العامة لثقافة الطفل بقيادة السيدة لميس الشرنوبي.

وقال المخرج المسرحي عمرو حمزة مدرب فريق أجيال، أنه سيتم عرض مسرحية العرائس " الخواجة وبسطاوى" وهى من تأليفه وإخراجه بالإضافة الى عرض عرائس الماريونيت وفقرة للمعلومات العامة وألعاب الأطفال والعرائس .

و أكدت لميس الشرنوبي مدير عام الادارة العامة لثقافة الطفل ان التعاون مع نقابة الصحفيين مستمر وكان قد بدأ مع استضافتها لأبناء مشروع الدمج الثقافة لأبناء الحدود لأكثر من مرة داخل مبنى النقابة الذى، وهو المشروع ألوطنى للدمج الذى حقق نجاحًا كبيرا ، ويستمر التعاون الان بما يتم تقديمه من أنشطة فنية وثقافية لأبناء الصحفيين .

وسوف تنظم اللجنة عروض أخرى خلال الفترة القادمة بالمجان لأبناء الصحفيين على مسرح النقابة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. ورش فنية وعرض لمسرح العرائس بالمجان فى نقابة الصحفيين

الزناتى : عرضان لمسرح العرائس لأبناء الصحفيين وورش فنية بالنقابة غدًا الخميس

مسرح نقابة الصحفيين يحتشد بأبنائهم للمشاركة فى الورش الفنية وحضور عروض العرائس.. صور

الزناتي: عرض جديد لمسرح العرائس والماريونيت لأبناء الصحفيين بالنقابة .. غدا

ترشيحاتنا

قرار جديد من اتحاد الكرة لـ الأهلي والزمالك قبل دور الـ 32 بـ الكأس

موجز السوشيال ميديا .. هجوم على فيفي عبده بسبب هذه الصورة .. زوجة ميدو تشعل إنستجرام في الإسكندرية

أغرب رد فعل لأم بعد القبض عليها بتهمة إساءة معاملة طفلتها.. شاهد

بالمخالفة لاتفاق الصخيرات.. مصر تدين انفراد السراج بتوقيع مذكرتيّ تفاهم مع أنقرة

لم أتوقع المنصب.. نائب محافظ القليوبية: التحقت بالبرنامج الرئاسي لاكتساب الخبرات.. فيديو

البساطة أصل الفرحة.. حفل زفاف على طريقة الأجداد في قرية بالدقهلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهارده .. مكرونة بالخضار والمايونيز وسلطة الجزر بالتفاح

تصيب 100 فقط فى العالم.. معاناة طالبة جامعية بسبب حساسية الماء.. شاهد

أغرب رد فعل لأم بعد القبض عليها بتهمة إساءة معاملة طفلتها.. شاهد