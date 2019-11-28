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توك شو

مصطفى بكري: المؤامرات لا تزال قائمة ضد الدولة المصرية..فيديو

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:34 م
مصطفي بكري
مصطفي بكري
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توك شو
قال الإعلامي والبرلماني مصطفي بكري، إن كل يوم تزداد الجبهات المعادية للدولة المصرية، مشددا على ضرورة تكاتف الشعب المصري ضد الأصوات المعادية.

ونوه "بكري"، خلال تقديمة برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن الشعب المصري يواجهه مؤامرات عديدة ممولة ضد الوطن المصري، مؤكدا "هما مش عايزين البلد تقف على رجليها".

واضاف، أن تلك القوى المعادية ترغب في إسقاط رموز الدولة مثل الجيش، الشرطة والقضاء، فضلا عن الرموز العربية والمصرية التاريخية مثل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر زعيم الأمة العربية.

وناشد بكري المواطنين بضرورة الإنتباه لتلك المؤامرات المعادية للدولة المصرية، والتي تحاك من الخارج.

ونوه إلي أن الدولة تحقق الكثير من الإنجازات في وقت قياسي، لم يكن سيتحقق في عشرات السنوات.
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