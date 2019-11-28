بعد تعيين 23 نائبا شابا.. محمد باغة: ليس غريبا على الرئيس اتخاذ قرارات تؤكد ثقته في الشباب

قال محمد باغة أستاذ التمويل والإدارة والاستثمار بجامعة قناة السويس، إننا أمام سابقة تاريخية في الحياة السياسية المصرية بتعيين 23 شابا كنواب للمحافظين .



وأضاف محمد باغة في حواره في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" ليس غريبا على الرئيس السيسي اتخاذ تلك القرارات التي تؤكد ثقته في الشباب".



وتابع محمد باغة:" قرار تاريخي بتعيين 23 شابا مصريا واعيا متمكنا سياسيا وإداريا لتولي ملف نائب محافظ في مختلف أنحاء الجمهورية".



وأكمل محمد باغة:" عدد الشباب في هذه الحركة يمثل 60 %، وهناك اهتمام بالغ من القيادة السياسية بأن تكون مصر دولة شابة".



ولفت محمد باغة:" الشباب عنصر فاعل في إحداث التغيير الجاد والتنمية الحقيقية، وكان هناك مفاجأة بالدفع بالعنصر النسائي في حركة المحافظين".

