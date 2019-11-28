ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد تعيين 23 نائبا شابا.. محمد باغة: ليس غريبا على الرئيس اتخاذ قرارات تؤكد ثقته في الشباب

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:47 م
نواب المحافظين يحلفون
نواب المحافظين يحلفون اليمين أمام الرئيس السيسي
Advertisements
هاني حسين
قال محمد باغة أستاذ التمويل والإدارة والاستثمار بجامعة قناة السويس، إننا أمام سابقة تاريخية في الحياة السياسية المصرية بتعيين 23 شابا كنواب للمحافظين .

وأضاف محمد باغة في حواره في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" ليس غريبا على الرئيس السيسي اتخاذ تلك القرارات التي تؤكد ثقته في الشباب".

وتابع محمد باغة:" قرار تاريخي بتعيين 23 شابا مصريا واعيا متمكنا سياسيا وإداريا لتولي ملف نائب محافظ في مختلف أنحاء الجمهورية".

وأكمل محمد باغة:" عدد الشباب في هذه الحركة يمثل 60 %، وهناك اهتمام بالغ من القيادة السياسية بأن تكون مصر دولة شابة".

ولفت محمد باغة:" الشباب عنصر فاعل في إحداث التغيير الجاد والتنمية الحقيقية، وكان هناك مفاجأة بالدفع بالعنصر النسائي في حركة المحافظين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب محافظ المنوفية الجديد مهندس بترول وخريج البرنامج الرئاسي للقيادة

بعد تعيين 5 نواب محافظين من التنسيقية.. شباب الأحزاب: نفتخر بثقة القيادة السياسية

مدبولي يكشف رسالة الرئيس السيسي للشباب نواب المحافظين الجدد

رئيس الوزراء: القيادة السياسية تحرص على الدفع بعناصر شابة جديدة لمواقع المسئولية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين .. ودورات تدريبية لنواب المحافظين الجدد ونُعد صفاً ثانياً من القيادات الشابة

نائب محافظ المنوفية: القيادة السياسية تؤمن بالكوادر الشبابية ودورها في بناء الوطن

نائب محافظ المنوفية: الرئيس السيسي قال لنا هتتعذبوا ومش عايز استعجال.. فيديو

ترشيحاتنا

مفارقة غريبة تتعلق بفندق إقامة الزمالك في الكونغو

نجم الأهلي السابق: مباراة النجم صعبة على المارد الأحمر

تصرف غريب من باسم مرسي.. أخبر حارس الإنتاج عن مكان ركلة الجزاء

صدمة لـ الزمالك.. لماذا لم يخسر مازيمبي 50 مباراة على ملعبه آخر 9 سنوات؟

شاهد كيف احتفل الأمير هاري وميجان ماركل بالذكرى الثانية لخطوبتهما

قرار جديد فى النجم الساحلى قبل مواجهة الأهلى بدوري الأبطال الإفريقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وكيل بريليانس يكشف عن سيارة مجمعة محليًا بالكامل في 2020.. وتصدير للخارج.. شاهد

شاهد كيف احتفل الأمير هاري وميجان ماركل بالذكرى الثانية لخطوبتهما

هنتعشى إيه النهارده .. مكرونة بالخضار والمايونيز وسلطة الجزر بالتفاح