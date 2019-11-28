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أخبار العالم

قبرص تبدأ تحقيقا في قضية شاحنة التجسس الإسرائيلية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:31 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، أن قبرص عينت خبيرًا مستقلًا في القانون الجنائي لمساعدة الشرطة في التحقيق بشأن "حافلة تجسس" يملكها إسرائيلي على الأرجح، مجهزة بنظام مراقبة متطور.

ونقلت الوكالة عن المدعي العام القبرصي، كوستاس كليريدس، قوله: إنه نظرا إلى جدية القضية، والجوانب القانونية المختلفة، طُلب من الخبير إلياس ستيفانو مساعدة الشرطة". لافتا إلى أن ستيفانو سيساعد في التحقيق في احتمال حصول أي مخالفات، من شأنها انتهاك حرية الخصوصية والتواصل الشخصي.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن الحافلة التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، كانت قد ظهرت في فيديو لمجلة "فوربس" قبل عدة أشهر؛ لكن التسجيل لم ينتشر في قبرص إلا مؤخرًا، وهي مملوكة لشركة "وايسبير" المسجلة في قبرص، ومؤسسها ورئيسها التنفيذي ضابط سابق في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، عرف عنه باسم تال ديليان.

وقال فوريس إن تجهيزات الآلية البالغة قيمتها تسعة ملايين دولار، قادرة على التنصت على أجهزة إلكترونية في دائرة 500 متر، وقرصنة أي جهاز هاتفي، والتنصت على المحادثات أيًا كان مستوى تركيزها.

وجاءت الخطوة القبرصية بعد سؤال من الحزب الاشتراكي "أكيل" المعارض، عما إذا كانت الحكومة تعتزم القيام بذلك إزاء الأنشطة المفترضة للشاحنة.

وكانت الشرطة القبرصية قد صادرت الشاحنة بعد أن تفتيش مقر الشركة في مدينة لارنكا الساحلية جنوب الجزيرة، ولا تزال الشاحنة في حوزة الشرطة.

من جهتها نفت شركة "وايسبير" أي مخالفة، وتقول إن الحافلة لم تستخدم للتجسس على أحد كما لم توظف لهذا الغرض. وقالت: "نود أن نكرر أن العربة لم تنشط في الأراضي القبرصية، ما عدا القيام بعروض وتجارب ميدانية على أجهزة تملكها شركات. وذكرت أنها ضحية "حملة مطاردة"، و"حملة شائعات، مليئة بالتلميحات والاتهامات، من دون أدلة، من أشخاص ليست لديهم سلطة في هذا الموضوع".
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