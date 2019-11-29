أسعار سيارات شيري chery اليوم في مصر

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية»، فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.

ونقدم لكم اسعار شيري في مصر اليوم.



أسعار السيارات



أسعار شيرى انفى

انفي envy بسعر 175000



اسعار شيرى اريزو

شيري اريزو

شيري اريزو 5 مصر

اريزو arezo 5 تبدأ من 171000 حتى 230000 لأعلى فئة



تيجو 4

tiggo 4 تبدأ من 305000 حتى 335000 لأعلى فئة



تيجو 7

tiggo 7 تبدأ من 335000 حتى 365000 لأعلى فئة



تيجو 8

tiggo8 بسعر 425000



تيجو 3

tiggo 3 2020 بسعر 232.000 جنيه