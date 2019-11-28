كيت ميدلتون تعمل في أحد مستشفيات لندن سرا.. تفاصيل

مرت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، بتجربة عمل لمدة يومين في وحدة الولادة، بمستشفى كينجستون في لندن.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمضت كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام، تعمل لمدة يومين سرا، في وحدة الأمومة وجناح الولادة بالمستشفى.



وأبدت الدوقة، اهتمامًا كبيرًا بتنمية السنوات المبكرة للطفل وصحته العقلية أثناء عملها، لكن لم يكشف عن الغرض من هذه الوظيفة بعد.



وشوهدت كيت في العديد من المناسبات الخاصة بالأطفال خلال الأشهر الأخيرة مما يدل على تقاربها وحبها الشديد لهم وتنميتهم.



كما أنها أطلقت في العام الماضي مبادرة " Early Years" الخيرية والتي تهدف لتقديم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال منذ الصغر.



يذكر أن كيت لديها 3 أطفال من الأمير ويليام هم الأمير جورج "6 أعوام"، والأميرة تشارلوت "4 أعوام"، والأمير لويس "عام واحد"، وقد أنجبتهم في جناح ليندو بمستشفى سانت ماري بلندن.