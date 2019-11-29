بـ 5 جنيهات.. وداعا للغازات والانتفاخ للأبد

الانتفاخ واحد من أكثر مشاكل المعدة المزعجة والتى تسبب لك الشعور بزيادة الضغط في البطن، وللتخلص من الإنتفاخ وآلامه المزعجة إليك أبرز تلك الحيل يقدمها موقع برايت سايد.



مشروب القرنفل



- ضع 5 حبات من القرنفل في كوب من الماء المغلي واتركه منقوعا لمدة 10 دقائق، ثم قم بشربه ويفضل تكرار هذا من مرتين إلى ثلاث مرات يوميا.



مشروب الخيار والليمون



- يمكنك إضافة كوب من الماء وإضافة نصف ليمونة مقطعة شرائح دقيقة، مع خياره واحده مقطعه شرائح رفيعة، و12 ورقة نعناع، وملعقه من الزنجبيل الناعم وتناولى كوب إلى كوبين منه يوميا



مشروب التفاح والقرفة



- أضربى ثمرة من التفاح الأحمر مع ملعقتين قرفة و2 لتر ماء واغلي الماء على النار ثم ضعي بها ملعقتين قرفة وقطعي التفاح إلى مكعبات صغيرة



اسكبي الماء المغلي بالفرقة على قطع التفاح واتركيه طوال الليل ثم يتم تناوله في اليوم التالي.



يفضل تناول أكثر من كوب على مدار اليوم وبعد الوجبات.