جامعة طنطا تنظم دورات مايكروسوفت مجانية للطلاب

أعلن الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، عن تنظيم دورات مايكروسوفت مجانية لطلاب الجامعة.



وأضاف أن الدورات تأتي بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة.



وأوضح مبارك، أنه سيتم تنظيم عدد من الدورات بالمجان وذلك فى ضوء حرص الجامعة على تنمية مهارات طلابها، اعتبارًا من أول ديسمبر القادم وحتي 19/12/2019.



وقال جمال حمزة مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ، إن إدارة الاتحادات الطلابية ستتولي تنظيم هذه الدورات تحت إشراف أحمد شواطة.



وعلي الطلاب الراغبين فى الاشتراك سرعة التسجيل بالدور الرابع بإدارة الاتحادات الطلابية بالمكتبة المركزية بالمجمع الطبي‪.