حفل تخرج طلبة كلية طب الفم والأسنان جامعة الفيوم



شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم يرافقه أ.د خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية طب الفم والأسنان حفل تخريج الدفعة الثانية من طلبة وطلاب الكلية دفعة 2018 والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية .



بحضور الدكتورة لمياء أحمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأ.د مها القرشي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وحشد كبير من خريجى وطلاب الكلية وأولياء أمور الخريجين.



وجه أ.د أحمد جابر التحية لأولياء أمور وأهالي الخريجين مثنيًا على المجهود الضخم والتضحيات العظيمة التى بذلوها من أجل توفير الدعم لأبنائهم مستعرضًا مراحل تطور الكلية منذ نشأتها موجهًا خالص شكره وتقديرة للأستاذ الدكتور محسن أبو الحسن أول مشرف على الكلية لجهوده الضخمة فى فترة تأسيس الكلية ومعلنًا أن الكلية ستتسلم المبنى الجديد داخل المجمع الطبى فى منتصف يوليو المقبل.



وقال الدكتور خالد عطا اللة أن هذه الاحتفالية ليست إحتفالية لتكريم الخريجين بقدر ما هي إحتفالية تكريم أولياء أمور الخريجين وأهاليهم وأشار إلى أن الجامعة تخطط لبدء برامج الدراسات العليا بالكلية.



فيما وجهت الدكتورة مها القرشى التحية والشكر لرئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة والسادة الضيوف تشريفهم حفل تخريج الدفعة الثانية من خريجى الكلية وأشادت بالمستوى العلمى والأخلاقى لخريجى الدفعة الثانية.



وطالبت الدكتورة لمياء إبراهيم خريجى الكلية بمواصلة بذل المزيد من الجهد والسعي للتعلم والتحلى بالصبر والعزيمة لخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل مشرق لهم فى ختام الحفل تم إهداء خريجي الكلية شهادات التخرج.







