وقاحة وتدخل سافر.. مصطفى بكري: العفو الدولية تشعر بالجنون بعد نجاح عرض حالة مصر

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن منظمة العفو الدولية شعرت بالجنون بعد نجاح وفد مصر في عرض تقرير مصر حول ملف حقوق الإنسان في جنيف.



وأضاف مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أننا نجد الأبواق المسمومة تقوم بإصدار بيانات بشكل متزامن ومنسق ومنظم ضد مصر.



وتابع مصطفى بكري:" بيانات العفو الدولية تتميز بالوقاحة و تدعي أن الحكومة تعتبر معارضيها إرهابيين، وارتفاع عدد القضايا أمام محاكم أمن الدولة، وأن نيابة أمن الدولة أداة للقمع، وهذا الي بيان وقح وتدخل سافر في شؤون مصر واعتداء صارخ على السلطة القضائية".



وأكمل مصطفى بكري:" تلك الحملات الممنهجة تتم في وقت واحد لإسقاط مصر".



ولفت مصطفى بكري:" هل التحقيق مع بعض الصحفيين حول نشر أخبار كاذبة في مواقع غير مرخصة يستدعى هذا الهجوم على مصر".

