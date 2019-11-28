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فن

نجلة عامر منيب تعلق على نجاح أغنيتها الأولى

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:41 م
صدى البلد
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أحمد البهى
أعربت مريم عامر منيب، عن سعادتها بردود الأفعال حول نجاح أغنيتها الجديدة "عامل إيه في حياتك" التي طرحتها تزامنًا مع ذكرى رحيل والدها.

وعلقت " مريم منيب"، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "أكثر حاجة أثرت فيا إن اسمي بان جمب اسمك يا حبيب قلبي الله يرحمك يا أغلي ما عندي".

فكرة الأغنية عبارة عن حوار تخيلي بين الأب الراحل وابنته، إذ جمعت كلماتها مقطعا من صوت عامر منيب، يقول فيه: «عامل ايه في حياتك يا حبيبي طمني عليك دا انا ذكرياتك حب عمرك اللي مش ناسيك»، لتجيب عليه «مريم» في مقطع آخر، قائلة: «اطمن يا حبيبي عليا والله بخير .. أنا شايفاك دايما حواليا مش ناقص غير .. حضنك وشوية حنية وحشوني كتير».

الأغنية من كلمات: تامر حسين، والحان: عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي: أحمد عادل، ومكساج: هاني محروس، وإخراج: خالد الشوربجي.

وتولى إنتاج الأغنية شركة Nj Music Productions، التي يبدو أنها سوف تشهد تعاونا كبيرا بينها وبين مريم عامر منيب في الفترة المُقبلة، لاسيما بعد نجاح الأغنية.
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