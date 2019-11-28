مدير كرة الإنتاج الحربي : مواجهة طلائع الجيش "ديربي"

أكد خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أن مباراة فريقه اليوم أمام طلائع الجيش، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري، تعتبر ديربي.



ولعب الإنتاج الحربي وطلائع الجيش على أرضية ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الأسبوع السادس من المسابقة المحلية.



وقال مهدي خلال تصريحاته عبر قناة تايم سبورتس: "مباراة كانت صعبة ديربي بيننا وبين طلائع الجيش لقاء له حساباته، والفريقان كبيران".



وأضاف: "سيطرنا على الشوط الأول، والشوط الثاني لعبنا بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 26 وكان يجب التراجع بعد الطرد لكي نخرج بنقطة من المباراة".



وأوضح: "راض عن الأداء بعد فترة توقف 45 يوما، هذه المدة كانت هناك تدريبات ومباريات ودية ، باسم مرسي ظهر بشكل جيد والمقبل سيكون أفضل له".



وأتم: "توقعت أن عامر عامر سيتصدى لضربة الجزاء وهو مميز جدًا في ذلك".



ويحتل الإنتاج الحربي المركز التاسع برصيد 7 نقاط، حصيلة 6 مباريات فاز في 2 وتعادل في واحدة وخسر ثلاث مرات.