إبراهيم عبد المجيد يكشف لـ صدى البلد موقفه من اختيار منة شلبي لبطولة مسلسله في كل أسبوع يوم جمعة

قال الاديب الكبير ابراهيم عبد المجيد انه لم يتدخل في اختيار ابطال مسلسل في كل اسبوع يوم جمعة كما ظن البعض ، لافتا الى انه يراه امرا يخص المخرج وشركة الانتاج.



واضاف الاديب الكبير في تصريحات خاصة ل صدى البلد انه يسير على نهج الاديب نجيب محفوظ الذي قدمت معظم روايته في السينما والتلفزيون لانه لم يتدخل في اختيار الابطال على عكس يوسف ادريس الذي فر منه صناع السينما بسبب تدخله الزائد في الجوانب الفنية التي تخص العمل.



يشارك في بطولة المسلسل منة شلبي ، اسر ياسين و سوسن بدر تتابع أحداث المسلسل عدد كبير من الشخصيات مختلفة التوجهات والخلفيات الاجتماعية، والتي يجمعها جميعًا واحدة من "الجروبات" على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي.



ويشارك الاديب ابراهيم عبد المجيد في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي قي دورته ال٤١.



يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام فعالياتها في الفترة من 20 و29 نوفمبر الجاري، ويعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



‏‎وتم تكريم كل من منة شلبي ، شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية.