الممثل العراقي وسام عباس لـ صدى البلد : لم أواجه عنصرية في أوروبا.. ومحمد صلاح حسّن صورة المسلمين والعرب

تحدث الفنان العراقي وسام عباس عن تجربته التمثيلية في الدول الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية ، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد وما يواجه من ظروف بعد عرض فيلمه بغداد في خيالي الذي ينافس بقوة في مسابقة افاق السينما العربية.



وقال وسام عباس انه لم يلق موجات عنصرية او رفضا من المجتمع الاوروبي عندما حاول ايجاد فرصة للتمثيل رغم انه عراقي ومن اصول عربية، لافتا الى انهم يتقبلون الاخر في الخارج.



وأضاف ان هناك نماذج غيرت فكرة المسلم المتطرف مثل اللاعب الشهير محمد صلاح الذي جعل البريطانيين ينظرون للمسلمين نظرة مختلفة بسبب سلوكه الجيد وانضباطه.



ردت المخرجة ماريان خوري على التعليقات السلبية حول فيلمها الوثائقي احكيلي الذي يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤١ ، ويعد الفيلم المصري الوحيد.



وقالت ماريان خوري في تصريحات لصدى البلد انها كانت صادقة مع نفسها في كل تفصيلة قدمتها خلال الفيلم وان عرض جوانب سلبية عن شخصيات في عائلتها لم يسئ اليها مؤكدة انه لا يوجد من يخلو من العيوب.



وأضافت :" فكرة الفيلم في رأسي منذ ٩ سنوات ولكن بدات التنفيذ على ارض الواقع منذ ٤ سنوات ورحلة عائلتي على مدار ١٠٠ عام قدمتها في ١٠٠ دقيقة موثقة بالصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية".



يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام فعالياتها في الفترة من 20 و29 نوفمبر الجاري، ويعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



‏‎وتم تكريم كل من منة شلبي ، شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية.