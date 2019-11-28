ماريان خوري لـ صدى البلد: لم أسىء لعائلتي في فيلمي احكيلي

ردت المخرجة ماريان خوري على التعليقات السلبية حول فيلمها الوثائقي احكيلي الذي يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤١ الحالية ويعد الفيلم المصري الوحيد.



وقالت ماريان خوري في تصريحات لصدى البلد انها كانت صادقة مع نفسها في كل تفصيلة قدمتها خلال الفيلم وان عرض جوانب سلبية عن شخصيات في عائلتها لم يسيء اليها مؤكدة انه لا يوجد من لا يخلو من العيوب.



واضافت :" فكرة الفيلم في راسي منذ ٩ سنوات ولكن بدات التنفيذ على ارض الواقع منذ ٤ سنوات ورحلة عائلتي على مدار ١٠٠ عام قدمتها في ١٠٠ دقيقة موثقة بالصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية".



يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام فعالياتها في الفترة من 20 و29 نوفمبر الجاري، ويعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



‏‎وتم تكريم كل من منة شلبي ، شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية.