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النوم بشكل أفضل.. 6 فوائد صحية غير متوقعة عند البكاء.. تعرف عليها

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:25 م
النوم بشكل أفضل..
النوم بشكل أفضل.. 6 فوائد صحية غير متوقعة عند البكاء.. تعرف
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حياة عبد العزيز
البكاء يؤدى الى التخلص من الضغوطات التي يشعر بها الشخص، وجدت الابحاث انه له فوائد صحية عديدة، تعرف عليها وفقًا لموقع "medicalnewstoday"

مسكن طبيعي

يتسم البكاء بالهدوء، فبعد ان يبكي الشخص يتحول لشخص هادئ متخلص من العصبية، فأوضحت الدراسات الحديثة أن تأثير البكاء على الشخص يساعد على الاسترخاء، وتعزيز صحة الجهاز العصبي.

دعم الآخرين
يحصل الشخص الذي يبكي على دعم الآخرين من خلال الاستعطاف كالآطفال الذن يريدون القيام بفعل معين فعند البكاء يحصلون عليه بسهولة، فوجدت الأبحاث ان الحصول على المساعدة بوساطة البكاء يسمى المنفعة الشخصية والاجتماعية.

تخفيف الألم
إن التخلص من الدموع العاطفية حيث تطلق مادة فعالة تساعد في التخلص من الألم بأنواعه سواء العاطفي أو الجسدي.

تعزيز المزاج
قد يساعد البكاء في رفع معنويات الاشخاص ويجعلهم يشعرون بتحسن، بالإضافة إلى تخفيف الألم ، يمكن للأوكسيتوسين والإندورفين أن يساعد في تحسين الحالة المزاجية، هذا هو السبب في أنها غالبا ما تعرف باسم "أشعر أنني بحالة جيدة".

التخلص من التوتر
يستطيع الشخص التخلص من التوتر بعد البكاء مباشرًة لفرز هرمونات التوتر الكيميائية بالجسم، كما انه يقلل الشعور بالإجهاد طوال اليوم.

النوم بشكل أفضل
وجدت الدراسات ان البكاء يساعد الأطفال في النوم بشكل أفضل أثناء الليل، كما انه يؤثر ايضًا على التخلص من اضطرابات النوم عند الكبار.
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