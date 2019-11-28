الداخلية في يوم.. ضبط 3.6 طن زيت طعام مجهول المصدر في المنوفية.. مصادرة 14 طن أرز فاسدا في الإسكندرية.. وضبط شخصين بـ 54 طربة حشيش بسوهاج

- ضبط مخزن أغذية فاسدة ونصف طن لحوم مجهولة بمطعم وجبات سريعة

- سقوط لصين سرقا مجوهرات وأجهزة من شقة صاحب شركة بـ ١٥ مايو



شنت وزارة الداخلية عدة حملات تموينية وامنية على جميع المحافظات خلال 24 ساعة الماضية حيث واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



وتمكنت الحملات من ضبط مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية.



وضبطت بحوزته (3,600) طن "زيت طعام" مجهول المصدر معبأ داخل تنكات تمهيدًا لإعادة تعبئته داخل عبوات "منتج نهائى" مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة تجاريًا، بدون بيانات تُفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجارى.



كما تمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن مخزن سلع غذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية لحيازته 14,325 طن "أرز أبيض- توابل مطحونة" معبأة داخل أجولة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها تمهيدًا لإعادة تعبئة المنتج النهائى داخل عبوات لطرحه بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بسوهاج وبحوزتهما 54 طربة لمخدر الحشيش.



كما تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج والمعينة لتأمين الطريق الصحراوى الشرقى من ضبط متهم "عامل، وحاصل على دبلوم -سبق اتهامه فى قضية نصب- مقيمان بدائرة قسم شرطة أول سوهاج".



وضبط بحوزتهما على 54 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9,5 كيلو جرام ، ومبلغ مالى ، و2 هاتف محمول، وذلك حال استقلالهما سيارة ملاكى قيادة أحدهما بالطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم.



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .



كما تمكن ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من ضبط المسئول عن مصنع لتوريد وتعبئه المواد الغذائيه بدون ترخيص بحي المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص.



وعثر بداخل المصنع على ٧ أطنان سكـر و ٦ أطنان أرز وماكينة تعبئة وميزان حساس وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



واعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد إعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما تمكنوا من ضبط المسئول عن مطعم بحى باب الشعريه لإدارته المطعم بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بقصد استخدامها في اعداد الوجبات الجاهزة مما يعرض حياة المواطنين للخطر لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر بداخل المطعم على نصف طن لحوم مجمدة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



بمواجهته اعترف بإدارته المطعم بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى إعداد الطعام وتقديمها لجمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.



كما نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى ضبط لصين سرقا مجوهرات وأجهزة من شقة صاحب شركة بــ ١٥ مايو .



أثناء مرور ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمنطقة مجاورات المرحلة الثانية ـ دائرة القسم تمكن من ضبط عاطلين وبحوزتهما حقيبة بداخلها مشغولات ذهبية عبارة عن ( 9 دلاية ، 2 حلق ، أنسيال ، 4 مشبك " رابطة عنق " ) وهاتف محمول وكاميرا ديجيتال وساعة يد وماكينة حلاقة كهربائية وعتلة حديدية.



واعترفا بسرقة المضبوطات من داخل مسكن صاحب شركة للخدمات الجمركية بأسلوب " كسر الباب " باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما.



وأقر الأول بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع وجار العرض على النيابة.



