سامح عاشور: نقابة المحامين تقدم لأعضائها المعاش الأعلى في مصر

عقد سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الخميس، لقاء مفتوحا مع محامي مركز أوسيم بالجيزة، استمع خلاله إلى أسئلتهم وأجاب عليها، وذلك استجابه للدعوة التي وجهها عدد من كبار المحامين بالمركز له.



وشكر سامح عاشور"، المحامين المشاركين في الجمعية العمومية للنقابة يوم الإثنين الماضي، مضيفا: "تعظيم سلام للحضور الكاسح الذي تخطى 18 ألف محام، وخاصة من جاؤوا من أقصى مصر للتعبير عن أرائهم".



وجدد عاشور، تأكيده بأنك هناك حملة شرسة تعرضت لها الجمعية العمومية منذ الإعلان عنها، في محاولة لإيقاف انعقادها، وتلك الحملة فشلت فشلا ذريعا، متابعا: "نشرنا الميزانيات على صفحات التواصل الإجتماعي، وليس لدينا ما نخاف منه، بل نفخر بكل ما قدم للمحامين، ومن لديه دليل على جريمة مالية فليتقدم بها للنيابة العامة".



ونوه "عاشور"، إلى أن المركز المالي للنقابة في عام 2011 كان صفرا، وعليها مديونيات، ليتحول في عدة سنوات فقط لفائض مالي تجاوز 600 مليون جنيه، على الرغم من قيام النقابة بشراء وبناء عدة مقرات على مستوى الجمهورية، إضافة لتطوير عدد من أندية المحامين، وبناء مبنى النقابة العامة برمسيس، وكذلك ما يقدم للمحامين من خدمات وخاصة العلاج والمعاش.



وذكر "عاشور"، أن النقابة تقدم لأعضائها المعاش الأعلى في مصر والذي يبلغ حده الأقصى 3 ألاف جنيه، إضافة لزيادة سنوية 5%، ومعاش الدفعة الواحدة الذي تحصل عليه أسر المحامين المتوفين أو من يعجز كليا عن العمل، كما أن مشروع العلاج بالنقابة هو الأفضل بين النقابات المهنية.



وشدد "عاشور"، أن ما تم من إنجازات يعود لترشيد الإنفاق، وتعظيم الموارد، وخاصة استرداد رسوم التصديق على العقود، وتحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى وفقا لتعديلات قانون المحاماة الجديدة، وميكنة دمغة المحاماة، وتنقية الجداول من غير المشتغلين، والتى ساعد فيها المحامون الذين تحملوا متاعب إثبات الاشتغال حتى تكون النقابة لأبنائها حاملي رسالة المحاماة.