ميتشو يعقد مؤتمرا صحفيا عن مباراة الزمالك ومازيمبي في أبطال أفريقيا



ويواجه الزمالك فريق مازيمبي في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



واختتم الفريق الأبيض بقيادة ميتشو مران اليوم في الكونغو وشارك جميع اللاعبين في المران الختامي.



وأنهي هاني زاده عضو مجلس ادارة نادي الزمالك الاتفاق مع مسئولي نادي مازيمبي الكونغولي حول خوض تدريب الفريق الأبيض اليوم الخميس على الملعب الرئيسي للنادي الكونغولي تي بي وهو الملعب الذي ستقام عليه مواجهة الفريقين.

يعقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في التاسعة صباح غدٍ الجمعة باستاد مازيمبي.يأتي هذا للحديث عن مباراة الفريق المقررة بعد غدٍ السبت أمام بطل الكونغو .بينما يعقد الاجتماع الفني للمباراة في السادسة مساء غد ويحضره أحمد زاهر المدير الإداري ومنتصر الرملاوي إداري الفريق.